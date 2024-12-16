https://sputnik-abkhazia.ru/20241216/shtormovoe-preduprezhdenie-budet-deystvovat-v-sochi-do-18-dekabrya-1053161627.html
Штормовое предупреждение будет действовать в Сочи до 18 декабря
Штормовое предупреждение будет действовать в Сочи до 18 декабря
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Штормовое предупреждение будет действовать в Сочи до середины недели. Ожидаются ливни со шквалистым ветром до 23 метров в секунду... 16.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-16T11:26+0300
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сочи
зима
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СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Штормовое предупреждение будет действовать в Сочи до середины недели. Ожидаются ливни со шквалистым ветром до 23 метров в секунду, сообщили в пресс-службе администрации Сочи. "На реках возможны резкие подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема. В средних и высоких горах очень сильный снег", – отмечается в сообщении.
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сочи, зима
Штормовое предупреждение будет действовать в Сочи до 18 декабря
11:26 16.12.2024 (обновлено: 12:42 16.12.2024)
СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Штормовое предупреждение будет действовать в Сочи до середины недели.
Ожидаются ливни со шквалистым ветром до 23 метров в секунду, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
"На реках возможны резкие подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема. В средних и высоких горах очень сильный снег", – отмечается в сообщении.