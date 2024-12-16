https://sputnik-abkhazia.ru/20241216/shtormovoe-preduprezhdenie-budet-deystvovat-v-sochi-do-18-dekabrya-1053161627.html

Штормовое предупреждение будет действовать в Сочи до 18 декабря

Штормовое предупреждение будет действовать в Сочи до 18 декабря

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Штормовое предупреждение будет действовать в Сочи до середины недели. Ожидаются ливни со шквалистым ветром до 23 метров в секунду... 16.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-16T11:26+0300

2024-12-16T11:26+0300

2024-12-16T12:42+0300

сочи

зима

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/1e/1053018599_5:0:3646:2048_1920x0_80_0_0_8befa518c01fe479637eced57ccee44f.jpg

СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Штормовое предупреждение будет действовать в Сочи до середины недели. Ожидаются ливни со шквалистым ветром до 23 метров в секунду, сообщили в пресс-службе администрации Сочи. "На реках возможны резкие подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема. В средних и высоких горах очень сильный снег", – отмечается в сообщении.

сочи

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

сочи, зима