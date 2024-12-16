Три генератора снабжают электричеством Новоафонскую пещеру

"Во время экскурсий по пещере мы запускаем один из них и в случае технических неполадок можем запускать остальные. Также у нас немного изменилось время первой экскурсии. В прошлые зимы она обычно начиналась в 11:00-12:00, сейчас не раньше 13:00. Но если будут туристы, можем начать и раньше. Сейчас их просто мало", — уточнил он.