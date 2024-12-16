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https://sputnik-abkhazia.ru/20241216/tri-generatora-snabzhayut-elektrichestvom-novoafonskuyu-pescheru--1053168333.html
Три генератора снабжают электричеством Новоафонскую пещеру
Три генератора снабжают электричеством Новоафонскую пещеру
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Три генератора снабжают электричеством Новоафонскую пещеру во время веерных отключений, рассказал Sputnik замдиректора объекта Дамей... 16.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Три генератора снабжают электричеством Новоафонскую пещеру во время веерных отключений, рассказал Sputnik замдиректора объекта Дамей Смыр. По словам Смыр, за час работы один дизельный генератор потребляет от 40 до 50 литров дизельного топлива. Сам комплекс Новоафонской пещеры — отдел безопасности, касса и освещение — обеспечивается электричеством от аккумуляторной системы. Ее мощности хватает на 6-7 часов. Экскурсии проводятся по средам, четвергам, субботам и воскресеньям. В среднем пещеру посещает от 100 до 150 человек. В новогодние праздники пещера будет работать без выходных.
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новый афон, абхазия, новоафонская пещера
новый афон, абхазия, новоафонская пещера

Три генератора снабжают электричеством Новоафонскую пещеру

18:30 16.12.2024 (обновлено: 22:11 16.12.2024)
© Sputnik / Томас Тхайцук Новоафонская пещера
Новоафонская пещера - Sputnik Абхазия, 1920, 16.12.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Три генератора снабжают электричеством Новоафонскую пещеру во время веерных отключений, рассказал Sputnik замдиректора объекта Дамей Смыр.
"Во время экскурсий по пещере мы запускаем один из них и в случае технических неполадок можем запускать остальные. Также у нас немного изменилось время первой экскурсии. В прошлые зимы она обычно начиналась в 11:00-12:00, сейчас не раньше 13:00. Но если будут туристы, можем начать и раньше. Сейчас их просто мало", — уточнил он.
По словам Смыр, за час работы один дизельный генератор потребляет от 40 до 50 литров дизельного топлива.
Сам комплекс Новоафонской пещеры — отдел безопасности, касса и освещение — обеспечивается электричеством от аккумуляторной системы. Ее мощности хватает на 6-7 часов.
Экскурсии проводятся по средам, четвергам, субботам и воскресеньям. В среднем пещеру посещает от 100 до 150 человек. В новогодние праздники пещера будет работать без выходных.
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