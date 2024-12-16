https://sputnik-abkhazia.ru/20241216/vystavka-khudozhnika-grafika-raufa-bartsits-otkrylas-v-moskve-1053169612.html

Выставка художника-графика Рауфа Барциц открылась в Москве

Выставка художника-графика Рауфа Барциц открылась в Москве

Sputnik Абхазия

Приуроченная к 70-летию художника-графика, ученого Рауфа Барциц московская выставка "По волнам моей памяти" собрала около 30 автолитографических и... 16.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-16T22:41+0300

2024-12-16T22:41+0300

2024-12-16T22:41+0300

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МОСКВА, 16 дек – Sputnik, Анжелика Бения. Персональная выставка работ известного художника из Абхазии, графика, педагога, профессора Рауфа Барциц открылась в Институте изящных искусств Московского педагогического госуниверситета.Отвечая на вопрос, почему графика, художник отметил, что техника зацепила тонкостью выполнения, какая невозможна в живописи.У Рауфа Барциц есть серия работ и о России, но центральная тема в его творчестве – Абхазия, культура и быт народа. В его работах история и этнография выступают в философском ключе осмысления судьбы народа и родины.Кандидат педагогических наук, доцент кафедры рисунка Анна Каретникова поблагодарила автора за возможность "проникнуть в тайники сердца абхазского художника".Кандидат педагогических наук, доцент кафедры рисунка Татьяна Волкова сказала, что, как человек, который этим летом побывал в Абхазии, она с легкостью может прочитать много символов в работах Барциц."Те образы, которые изображает художник, мне хорошо понятны. В его работах потрясающие деревенские пейзажи с уникальными абхазскими домами, какие я была рада обнаружить в Абхазии. Образы и смыслы в работах – это определенные загадки, которые, благодаря поездке, очень интересно мне до сих пор разгадывать", – добавила она.Кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры рисунка Ксения Макарова отметила педагогическую деятельность Рауфа Барциц."У хороших педагогов всегда творчество первично, педагогическая деятельность из него вытекает. Я знаю Рауфа Чинчоровича с первого курса. Преподавал он у нас печатную и книжную графику. В отличие от педагогов по рисунку, всегда настраивал нас на композиционные поиски, на творческий лад. Он был первым, кто зародил в моей душе интерес к книжной графике. Важно, что на нашем факультете он явился в значительной степени родоначальником и двигателем идеи, связанной с книжной графикой, которая на протяжении многих лет воплощается на нашем факультете в разных видах. Его личность и творчество нас вдохновляют", – добавила Макарова.Доцент кафедры живописи Ольга Подисова обратилась к юным художникам, которых на выставке было большинство.Известно более 150 работ Рауфа Барциц, среди которых "Исторические мотивы Абхазии", "1937 год в Абхазии", "Европейские мотивы", "Колокольный звон – набат" и другие. Графические работы художника встречались нам на обложках и страницах более 35 книг абхазских поэтов и прозаиков, на страницах газет "Черноморская здравница", "Заря Востока", "Аԥсны ҟаԥшь", "Абхазия", "Аԥсны", журналов "Алашара", "Амцабз", "Аԥсны аҟазара", "Эхо Кавказа". Среди работ Барциц, посвященных Абхазии, наиболее известны: "Низка табака", "Собирающая виноград", "Юноша, играющий на ачарпыне", "Мои земляки" и другие.Выставка проходит с 16 по 26 декабря в Институте изящных искусств Московского педагогического государственного университета.18 декабря в университете откроется Международная научно-практическая конференция "Новые горизонты художественной педагогики: интеграция рисунка, книжной и печатной графики в национальную систему образования России". Барциц будет выступать на ней с докладом на тему "Мелодии в линиях и образы в пластике искусства графики".Заведующий кафедрой рисунка художественно-графического факультета Рауф Барциц является почетным работником сферы образования Российской Федерации, он также почетный академик Академии наук Абхазии, почетный профессор Абхазского государственного университета, заслуженный деятель искусств Республики Абхазия, член Московского Союза Художников и член Союза Художников Абхазии.

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