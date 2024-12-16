Выставка художника-графика Рауфа Барциц открылась в Москве
© Sputnik Анжелика БенияВыставка Рауфа Барциц в Москве
© Sputnik Анжелика Бения
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Приуроченная к 70-летию художника-графика, ученого Рауфа Барциц московская выставка "По волнам моей памяти" собрала около 30 автолитографических и литографических работ, созданных с 1988 по 2001.
МОСКВА, 16 дек – Sputnik, Анжелика Бения. Персональная выставка работ известного художника из Абхазии, графика, педагога, профессора Рауфа Барциц открылась в Институте изящных искусств Московского педагогического госуниверситета.
Отвечая на вопрос, почему графика, художник отметил, что техника зацепила тонкостью выполнения, какая невозможна в живописи.
"Цвет – это красиво, но должно быть что-то большее. Я хотел в своих работах увековечить трагический образ истории Абхазии в графике, именно в ней. Мне хотелось, чтобы мои работы заставляли думать, отгадывать исторические ребусы. Не хочется, чтобы зритель просто наслаждался красотой. Сегодня многие в искусстве отвлекаются и развлекаются, плохо освоив ИЗОграмоту, увлекаются всякими "измами", но искусство должно воспитывать и образовывать. Искусство – это образование, в первую очередь. Мы учим грамоте, чтобы человек был образованным и ИЗОобразованным, никак иначе", – сказал Барциц.
У Рауфа Барциц есть серия работ и о России, но центральная тема в его творчестве – Абхазия, культура и быт народа. В его работах история и этнография выступают в философском ключе осмысления судьбы народа и родины.
© Sputnik Анжелика БенияВыставка Рауфа Барциц в Москве
Выставка Рауфа Барциц в Москве
© Sputnik Анжелика Бения
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры рисунка Анна Каретникова поблагодарила автора за возможность "проникнуть в тайники сердца абхазского художника".
"Мы много говорим о патриотическом воспитании, говорим о том, что наш образовательный вектор поворачивается в сторону любви к родине, но нужно видеть, как на выставке Барциц негромко, в глубине своего сердца держит это все и воплощает в своих графических листах. Мы видим, как он любит свою мать, как нужно почитать старших, рассказывает о том, как провожают на фронт, рассказывает о кровопролитной истории Кавказа, о детстве. Они не такие простые, как я о них говорю, в них философская глубина, переживания человека, поиск места на земле. Много предметов, знаков и символов, образов времени", – отметила Каретникова.
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры рисунка Татьяна Волкова сказала, что, как человек, который этим летом побывал в Абхазии, она с легкостью может прочитать много символов в работах Барциц.
"Те образы, которые изображает художник, мне хорошо понятны. В его работах потрясающие деревенские пейзажи с уникальными абхазскими домами, какие я была рада обнаружить в Абхазии. Образы и смыслы в работах – это определенные загадки, которые, благодаря поездке, очень интересно мне до сих пор разгадывать", – добавила она.
Кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры рисунка Ксения Макарова отметила педагогическую деятельность Рауфа Барциц.
"У хороших педагогов всегда творчество первично, педагогическая деятельность из него вытекает. Я знаю Рауфа Чинчоровича с первого курса. Преподавал он у нас печатную и книжную графику. В отличие от педагогов по рисунку, всегда настраивал нас на композиционные поиски, на творческий лад. Он был первым, кто зародил в моей душе интерес к книжной графике. Важно, что на нашем факультете он явился в значительной степени родоначальником и двигателем идеи, связанной с книжной графикой, которая на протяжении многих лет воплощается на нашем факультете в разных видах. Его личность и творчество нас вдохновляют", – добавила Макарова.
© Sputnik Анжелика БенияВыставка Рауфа Барциц в Москве
Выставка Рауфа Барциц в Москве
© Sputnik Анжелика Бения
Доцент кафедры живописи Ольга Подисова обратилась к юным художникам, которых на выставке было большинство.
"Сегодня в вашей жизни произошел переломный момент. Когда вы смотрите внимательно эту выставку, изучая листы, внутри вас развивается классический художник. Так как работы выполнены в реалистичной манере, вы можете сопоставить образ с реальностью, вы справитесь с этой тайной. Да, это сложные вещи, но разгадать код, спрятанный художником, под силу даже школьникам", – отметила Ольга Подисова
Известно более 150 работ Рауфа Барциц, среди которых "Исторические мотивы Абхазии", "1937 год в Абхазии", "Европейские мотивы", "Колокольный звон – набат" и другие. Графические работы художника встречались нам на обложках и страницах более 35 книг абхазских поэтов и прозаиков, на страницах газет "Черноморская здравница", "Заря Востока", "Аԥсны ҟаԥшь", "Абхазия", "Аԥсны", журналов "Алашара", "Амцабз", "Аԥсны аҟазара", "Эхо Кавказа". Среди работ Барциц, посвященных Абхазии, наиболее известны: "Низка табака", "Собирающая виноград", "Юноша, играющий на ачарпыне", "Мои земляки" и другие.
Выставка проходит с 16 по 26 декабря в Институте изящных искусств Московского педагогического государственного университета.
18 декабря в университете откроется Международная научно-практическая конференция "Новые горизонты художественной педагогики: интеграция рисунка, книжной и печатной графики в национальную систему образования России". Барциц будет выступать на ней с докладом на тему "Мелодии в линиях и образы в пластике искусства графики".
Заведующий кафедрой рисунка художественно-графического факультета Рауф Барциц является почетным работником сферы образования Российской Федерации, он также почетный академик Академии наук Абхазии, почетный профессор Абхазского государственного университета, заслуженный деятель искусств Республики Абхазия, член Московского Союза Художников и член Союза Художников Абхазии.