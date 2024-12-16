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Взаимный интерес: Кишмария и Болюбах о защите семьи и борьбе с домашним насилием
Взаимный интерес: Кишмария и Болюбах о защите семьи и борьбе с домашним насилием
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В Сухуме прошла II Международная научно-практическая конференция "Зарождение и развитие идей о правах и свободах человека". Речь шла о защите института семьи... 16.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-16T09:58+0300
2024-12-16T09:58+0300
2024-12-16T10:51+0300
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Взаимный интерес: Кишмария и Болюбах о защите семьи и борьбе с домашним насилием
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Кишмария и Болюбах о защите семьи и борьбе с домашним насилием
В Сухуме прошла II Международная научно-практическая конференция "Зарождение и развитие идей о правах и свободах человека". Речь шла о защите института семьи, проблеме домашнего насилия и путях ее преодоления. Организовал мероприятие, в котором приняли участие специалисты из Абхазии, России, Кыргызстана, ПМР и Южной Осетии, работающие в области соблюдения прав человека, Аппарат Уполномоченного по правам человека в Абхазии. О том, какие вопросы были подняты на конференции, насколько полезным оказалось взаимодействие специалистов из разных стран и каковы перспективы дальнейшего сотрудничества в этой области, в эфире радио Sputnik рассказали Уполномоченный по правам человека в Абхазии Анас Кишмария и руководитель кризисного центра для женщин "Полина" в Санкт-Петербурге Елена Болюбах.Слушайте подкаст.
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подкасты, взаимный интерес, россия, абхазия, омбудсмены, права человека, женщины, аудио
подкасты, взаимный интерес, россия, абхазия, омбудсмены, права человека, женщины, аудио
В Сухуме прошла II Международная научно-практическая конференция "Зарождение и развитие идей о правах и свободах человека". Речь шла о защите института семьи, проблеме домашнего насилия и путях ее преодоления. Организовал мероприятие, в котором приняли участие специалисты из Абхазии, России, Кыргызстана, ПМР и Южной Осетии, работающие в области соблюдения прав человека, Аппарат Уполномоченного по правам человека в Абхазии.
О том, какие вопросы были подняты на конференции, насколько полезным оказалось взаимодействие специалистов из разных стран и каковы перспективы дальнейшего сотрудничества в этой области, в эфире радио Sputnik рассказали Уполномоченный по правам человека в Абхазии Анас Кишмария и руководитель кризисного центра для женщин "Полина" в Санкт-Петербурге Елена Болюбах.