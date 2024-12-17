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Нефтепродукты обнаружили на пляже в Краснодарском крае
Нефтепродукты обнаружили на пляже в Краснодарском крае
Sputnik Абхазия
Природоохранная прокуратура проверит загрязнение пляжей Кубани после крушения танкеров в Керченском проливе. 17.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-17T12:13+0300
2024-12-17T12:13+0300
2024-12-17T12:38+0300
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СУХУМ, 17 дек – Sputnik. Пятна мазута обнаружили на берегу в Краснодарском крае, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Нефтепродукты обнаружили на полосе в несколько десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе. Пострадали и морские обитатели, на берегу находят птиц, выпачканных в мазуте. На месте работают 50 единиц техники и 267 человек — сотрудники МЧС, оперслужб, волонтеры. 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rossiya Segodnya“
новости, краснодарский край
новости, краснодарский край
Нефтепродукты обнаружили на пляже в Краснодарском крае
12:13 17.12.2024 (обновлено: 12:38 17.12.2024)
Природоохранная прокуратура проверит загрязнение пляжей Кубани после крушения танкеров в Керченском проливе.
СУХУМ, 17 дек – Sputnik.
Пятна мазута обнаружили на берегу в Краснодарском крае, сообщил
губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Нефтепродукты обнаружили на полосе в несколько десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе. Пострадали и морские обитатели, на берегу находят птиц, выпачканных в мазуте.
На месте работают 50 единиц техники и 267 человек — сотрудники МЧС, оперслужб, волонтеры.
15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута.