https://sputnik-abkhazia.ru/20241217/razvedyvatelnye-bespilotniki-nad-bazami-pentagona-iran-knr-rf-ili-nlo-1053168886.html

Разведывательные беспилотники над базами Пентагона: Иран, КНР, РФ или НЛО

Разведывательные беспилотники над базами Пентагона: Иран, КНР, РФ или НЛО

Sputnik Абхазия

Александр Хроленко, военный обозреватель 17.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-17T09:00+0300

2024-12-17T09:00+0300

2024-12-17T10:56+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательВашингтон пытается управлять всем миром, однако не способен навести порядок в собственном небе. Над североамериканскими и европейскими базами армии и ВМС США сотни беспилотников неизвестной принадлежности несколько недель технологически унижают "гегемона" и тревожат местное население. Специалисты Пентагона, ФБР и других специальных служб признали: им неизвестно, кто послал дроны и чем они занимаются в небе над Америкой и Европой.Неизвестные летательные аппараты 13-14 декабря "проинспектировали" базу ВВС США Райт-Паттерсон в штате Огайо. Появление различных по размеру и конфигурации дронов стало причиной уведомления для летчиков (NOTAM) о закрытии воздушного пространства с пятницы вечера до субботнего утра. Это лишь последний эпизод из длинной череды наблюдений дронов (НЛО) над секретными объектами и военными базами США в последние недели ноября и декабря. Между тем, Райт-Паттерсон – важнейший объект Пентагона. Здесь находятся Исследовательская лаборатория ВВС, Командование материального обеспечения ВВС, 655-е крыло разведки, наблюдения и рекогносцировки, Национальный центр воздушной и космической разведки, 445-е крыло воздушных перевозок и 88-е крыло авиабазы.Береговая охрана США 11 декабря сообщила об инциденте у берегов Нью-Джерси с одним из своих кораблей, который преследовали до 30 неопознанных низколетящих аппаратов. Появилась версия о вторжении дронов с "иранской плавбазы", которую вскоре опровергло Северное командование ВС США (NORTHCOM).Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи 9 декабря заявил журналистам, что он сообщил представителям Белого дома об "очень сложных" беспилотниках над штатом: "Как только вы их замечаете, они темнеют… Это то, к чему мы относимся крайне серьезно". Избранный президент США Дональд Трамп считает, что уходящая администрация Белого дома скрывает данные о беспилотниках, и 14 декабря призвал сбивать "непознанное".Материализация кошмаровУстойчивая активность "НЛО" отмечена в шести штатах: Нью-Джерси, Нью-Йорке, Коннектикуте, Пенсильвании, Массачусетсе и Вирджинии.Официальный представитель Объединенного комитета начальников штабов армии США в субботу, 14 декабря, заявил: "Мы давно сталкиваемся с вторжениями беспилотников на наши базы... Мы не смогли обнаружить или идентифицировать операторов или пункты происхождения… Мы не знаем, чем они занимаются". Американские журналисты в тот же день сняли светящийся (энергетический) шар в небе над Нью-Джерси с комментарием: "Мы понятия не имеем, что это". Двусмысленность раздражает американскую общественность.Между тем ВВС США 13 декабря подтвердили появление неизвестных беспилотников над авиабазой Рамштайн и критически важными объектами инфраструктуры в Германии. Столь же регулярно "НЛО" посещают базы ВВС США в Великобритании – Lakehheath, Mildenhall, Feltwell, Fairford.Поиски в Америке и Европе китайского, иранского или российского следов оказались практически безрезультатными. Задержание в ноябре близ базы космических сил Ванденберг гражданина США с китайской фамилией Чжоу никак не повлияло на декабрьскую активность таинственных дронов.Версия о космических пришельцах остается рабочей, расследование продолжается. Известный на Западе предсказатель Атос Саломе проанализировал 757 эпизодов с "НЛО" и пришел к выводу: Пентагон и правительство США работают с потусторонними существами и скрывают правду.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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