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Совет старейшин проведет чрезвычайный съезд абхазского народа
Совет старейшин проведет чрезвычайный съезд абхазского народа
Sputnik Абхазия
Энергетическая отрасль в Абхазии переживает трудные времена - из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище в стране ввели жесткие ограничения на подачу... 17.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-17T21:56+0300
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СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Совет старейшин Абхазии проведет чрезвычайный съезд абхазского народа в связи со сложной социально-экономической и политической ситуацией в стране, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Совета Аполлон Думаа.По его словам, темой обсуждения станут пути выхода из кризиса.Дата будет назначена в ближайшее время. На встречу планируют пригласить представителей руководства страны и местных органов власти, депутатов Парламента и членов Общественной палаты.
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абхазия, новости
Совет старейшин проведет чрезвычайный съезд абхазского народа
Энергетическая отрасль в Абхазии переживает трудные времена - из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище в стране ввели жесткие ограничения на подачу электричества в дневное время.
СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Совет старейшин Абхазии проведет чрезвычайный съезд абхазского народа в связи со сложной социально-экономической и политической ситуацией в стране, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Совета Аполлон Думаа.
По его словам, темой обсуждения станут пути выхода из кризиса.
"Сегодня страна находится в тяжелой ситуации. Даже после войны не было таких тяжелых времен. Люди вынуждены терпеть многочасовые отключения электроэнергии, не получают зарплаты. Будем обсуждать пути выхода из сложившейся ситуации", - отметил Думаа.
Дата будет назначена в ближайшее время. На встречу планируют пригласить представителей руководства страны и местных органов власти, депутатов Парламента и членов Общественной палаты.