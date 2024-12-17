https://sputnik-abkhazia.ru/20241217/sovet-stareyshin-provedet-chrezvychaynyy-sezd-abkhazskogo-naroda-1053176462.html

Совет старейшин проведет чрезвычайный съезд абхазского народа

Совет старейшин проведет чрезвычайный съезд абхазского народа

Sputnik Абхазия

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2024-12-17T21:56+0300

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СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Совет старейшин Абхазии проведет чрезвычайный съезд абхазского народа в связи со сложной социально-экономической и политической ситуацией в стране, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Совета Аполлон Думаа.По его словам, темой обсуждения станут пути выхода из кризиса.Дата будет назначена в ближайшее время. На встречу планируют пригласить представителей руководства страны и местных органов власти, депутатов Парламента и членов Общественной палаты.

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