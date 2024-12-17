https://sputnik-abkhazia.ru/20241217/takie-obstoyatelstva-kvarchiya-o-rabote-doma-prestarelykh-v-usloviyakh-energokrizisa--1053162189.html

Такие обстоятельства: Кварчия о работе дома престарелых в условиях энергокризиса

Такие обстоятельства: Кварчия о работе дома престарелых в условиях энергокризиса

Sputnik Абхазия

Как в условиях энергокризиса работает дом-интернат для престарелых и инвалидов, об этом в эфире радио Sputnik рассказала директор учреждения Анна Кварчия. 17.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-17T11:50+0300

2024-12-17T11:50+0300

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Такие обстоятельства: Кварчия о работе дома престарелых в условиях энергокризиса Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Кварчия о работе дома престарелых в условиях энергокризиса

По словам Кварчия, дизель-генератор дома-интерната на ремонте, днем постояльцы согреваются теплыми вещами."Котельня дома-интерната на электричестве. За ночь здание обогревается. Днем – обогреваемся теплыми вещами. Есть проблемы с купанием. Ночью купать подопечных не можем, их сложно будет отогреть. Еду готовим на газовых печках. Если будут долгие отключения, боимся простудных заболеваний, у престарелых иммунитет ослаблен", –сказала Кварчия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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