https://sputnik-abkhazia.ru/20241217/takie-obstoyatelstva-kvarchiya-o-rabote-doma-prestarelykh-v-usloviyakh-energokrizisa--1053162189.html
Такие обстоятельства: Кварчия о работе дома престарелых в условиях энергокризиса
Такие обстоятельства: Кварчия о работе дома престарелых в условиях энергокризиса
Sputnik Абхазия
Как в условиях энергокризиса работает дом-интернат для престарелых и инвалидов, об этом в эфире радио Sputnik рассказала директор учреждения Анна Кварчия. 17.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-17T11:50+0300
2024-12-17T11:50+0300
2024-12-17T11:50+0300
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Такие обстоятельства: Кварчия о работе дома престарелых в условиях энергокризиса
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Кварчия о работе дома престарелых в условиях энергокризиса
По словам Кварчия, дизель-генератор дома-интерната на ремонте, днем постояльцы согреваются теплыми вещами."Котельня дома-интерната на электричестве. За ночь здание обогревается. Днем – обогреваемся теплыми вещами. Есть проблемы с купанием. Ночью купать подопечных не можем, их сложно будет отогреть. Еду готовим на газовых печках. Если будут долгие отключения, боимся простудных заболеваний, у престарелых иммунитет ослаблен", –сказала Кварчия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, подкасты энергетика, аудио
подкасты, такие обстоятельства, подкасты энергетика, аудио
Такие обстоятельства: Кварчия о работе дома престарелых в условиях энергокризиса
Как в условиях энергокризиса работает дом-интернат для престарелых и инвалидов, об этом в эфире радио Sputnik рассказала директор учреждения Анна Кварчия.
По словам Кварчия, дизель-генератор дома-интерната на ремонте, днем постояльцы согреваются теплыми вещами.
"Котельня дома-интерната на электричестве. За ночь здание обогревается. Днем – обогреваемся теплыми вещами. Есть проблемы с купанием. Ночью купать подопечных не можем, их сложно будет отогреть. Еду готовим на газовых печках. Если будут долгие отключения, боимся простудных заболеваний, у престарелых иммунитет ослаблен", –сказала Кварчия.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.