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Алиев: война между Россией и НАТО станет мировым апокалипсисом

Алиев: война между Россией и НАТО станет мировым апокалипсисом

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Война между Россией и странами НАТО сравнима с апокалипсисом, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам... 18.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-18T15:42+0300

2024-12-18T15:42+0300

2024-12-18T15:42+0300

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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Война между Россией и странами НАТО сравнима с апокалипсисом, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.Алиев пояснил, что смена администрации в Вашингтоне может стать сменой внешнеполитических ориентиров США. По словам главы Азербайджана, надеяться на это позволяют первый президентский срок Дональда Трампа и заявления, которые он и его команда делали во время предвыборной кампании.Азербайджанский лидер подчеркнул, что изменившаяся ситуация в Закавказье и в мире не сказалось на отношениях с Россией. Декларация о союзническом взаимодействии была подписана 22 февраля, и страны следуют этому документу. "Это высшая форма сотрудничества, особенно если учесть, что мы — страны-соседи, соседи и на Кавказе, и в регионе Каспия. Во многом внешнеполитические приоритеты наших стран совпадают", — подчеркнул он.Ильхам Алиев добавил, что сейчас в стране ведется пристальный мониторинг того, соблюдают ли получатели иностранных грантов национальные интересы Азербайджана. Например, американская USAID "навязчиво" хочет помочь стране, но "не там, где нужно". И Россия, по его мнению, правильно запретила деятельность этой организации на своей территории. "Они навязчиво хотят помогать. Но мы же взрослые люди, понимаем всё. Поэтому в Азербайджане мы это всё упорядочили. Например, азербайджанские медиа не могут финансироваться зарубежным источником даже на 1%. Ну а зачем? Мы же не финансируем медиа в США. А зачем им финансировать наши медиа?", - задал вопрос он.Алиев отметил, что в соседней Грузии власти совершили упущение, не упорядочив деятельность НПО. Но сейчас ситуация там постепенно стабилизируется. По мнению Алиева, Грузия - важный фактор "битвы за Кавказ", в то время как Армения все больше поддается влиянию Госдепа.

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