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Дбар рассказал о последствиях нефтеразлива в Керченском проливе для Абхазии

Дбар рассказал о последствиях нефтеразлива в Керченском проливе для Абхазии

Sputnik Абхазия

О техногенной катастрофе в Керченском проливе, какие могут быть последствия для Абхазии и скажется ли это на хамсовой путине, в эфире радио Sputnik рассказал... 18.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-18T17:33+0300

2024-12-18T17:33+0300

2024-12-18T17:33+0300

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Дбар рассказал о последствиях нефтеразлива в Керченском проливе для Абхазии Sputnik Абхазия Дбар рассказал о последствиях нефтеразлива в Керченском проливе для Абхазии

В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" из-за шторма. Один моряк погиб.Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров.По словам директора Института экологии Абхазии Романа Дбар, последствия для республики будут минимальные."Вероятности, что пятна мазута могут оказаться у берегов Абхазии нет. Течение направлено от нас на запад, потому все, что плавает на поверхности моря будет уноситься течением в сторону Крыма", - сказал Дбар.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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