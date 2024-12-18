https://sputnik-abkhazia.ru/20241218/grazhdanin-i-nachalnik-gabeliya-o-vzyskanii-nedoimok-i-usilennoy-raboty-nalogovoy---1053171781.html

Гражданин и начальник: Габелия о взыскании недоимок и усиленной работе налоговой

Гражданин и начальник: Габелия о взыскании недоимок и усиленной работе налоговой

Sputnik Абхазия

И.о. премьер-министра Валерий Бганба поручил и.о. министра по налогам и сборам Михаил Габелия усилить административный контроль за деятельностью субъектов... 18.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-18T14:20+0300

2024-12-18T14:20+0300

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Гражданин и начальник: Габелия о взыскании недоимок и усиленной работы налоговой Sputnik Абхазия Гражданин и начальник: Габелия о взыскании недоимок и усиленной работы налоговой

И.о. премьер-министра Валерий Бганба поручил и.о. министра по налогам и сборам Михаил Габелия усилить административный контроль за деятельностью субъектов экономики с целью аккумулирования денежных средств; взыскать в установленном законодательством порядке недоимки по налоговым платежам в республиканский бюджет для обеспечения выплат зарплат бюджетникам и дополнительных поставок электроэнергии из России.О том, как выполняется поручение и.о. премьер-министра по сбору налогов, какие меры предпринимает налоговая для возвращения долгов, об этом в эфире радио Sputnik рассказал, и.о. министра по налогам и сборам Михаил Габелия.По информации Габелия, на сегодняшний день в бюджет Абхазии поступило больше 6 миллиардов рублей, только за 10 дней декабря - свыше 300 миллионов рублей."Налоговая усилено ведет работу по сбору платежей. Из-за отключения электроэнергии была приостановлена работа личного кабинета на два дня, но проблема уже устранена. Предприниматели активно сдают отчетность, что говорит о том, что налоговые поступления будут", - сказал и.о. министра.Говоря о том, что предприниматели оплачивают налоги авансом, Габелия сказал, что ничего подобного не происходит. Выплат за 2025 год нет, подчеркнул он.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, гражданин и начальник, министерство по налогам и сборам абхазии, должники, аудио