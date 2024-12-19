https://sputnik-abkhazia.ru/20241219/dbar-posledstviya-razliva-nefteproduktov-v-chernom-more-dlya-abkhazii-budut-minimalny-1053196650.html

Дбар: последствия разлива нефтепродуктов в Черном море для Абхазии будут минимальны

Дбар: последствия разлива нефтепродуктов в Черном море для Абхазии будут минимальны

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Последствия разлива нефтепродуктов в Черном море для Абхазии, скорее всего, будут минимальны, заявил директор Института экологии Роман... 19.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-19T14:00+0300

2024-12-19T14:00+0300

2024-12-19T17:47+0300

в абхазии

абхазия

черное море

керченский пролив

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СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Последствия разлива нефтепродуктов в Черном море для Абхазии, скорее всего, будут минимальны, заявил директор Института экологии Роман Дбар. Есть несколько факторов, которые смягчают это серьезное экологическое бедствие, подчеркнул он в эфире радио Sputnik. Во-первых, мазут, в отличие от более легких нефтепродуктов, не растекается на большие расстояния. Во-вторых, температура морской воды составляет 7-8 градусов, из-за чего мазут окажется в еще менее текучем состоянии и в ближайшее время будет вынесен на берег, где его можно будет собрать вместе с грунтом и песком. Разлив мазута в Керченском проливе не повлияет на ход путины в Абхазии, добавил Дбар. По его словам, из Азовского бассейна в воды Абхазии попадает не более 1,5% хамсы. При этом, как уточнил ученый, воздействие нефтепродуктов на морскую среду может иметь долгосрочное влияние, если мазут вовремя не удастся собрать, и его накопления останутся на дне.15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута. Часть нефтепродуктов вынесло на краснодарские пляжи. В пострадавших районах объявлен режим ЧС муниципального характера. Президент России Владимир Путин назвал настоящей экологической бедой последствия крушения танкеров в Керченском проливе. Он добавил, что почти 40% топлива вытекло после крушения танкеров в Керченском проливе.

абхазия

черное море

керченский пролив

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абхазия, черное море, керченский пролив