https://sputnik-abkhazia.ru/20241219/dbar-posledstviya-razliva-nefteproduktov-v-chernom-more-dlya-abkhazii-budut-minimalny-1053196650.html
Дбар: последствия разлива нефтепродуктов в Черном море для Абхазии будут минимальны
Дбар: последствия разлива нефтепродуктов в Черном море для Абхазии будут минимальны
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Последствия разлива нефтепродуктов в Черном море для Абхазии, скорее всего, будут минимальны, заявил директор Института экологии Роман... 19.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-19T14:00+0300
2024-12-19T14:00+0300
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СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Последствия разлива нефтепродуктов в Черном море для Абхазии, скорее всего, будут минимальны, заявил директор Института экологии Роман Дбар. Есть несколько факторов, которые смягчают это серьезное экологическое бедствие, подчеркнул он в эфире радио Sputnik. Во-первых, мазут, в отличие от более легких нефтепродуктов, не растекается на большие расстояния. Во-вторых, температура морской воды составляет 7-8 градусов, из-за чего мазут окажется в еще менее текучем состоянии и в ближайшее время будет вынесен на берег, где его можно будет собрать вместе с грунтом и песком. Разлив мазута в Керченском проливе не повлияет на ход путины в Абхазии, добавил Дбар. По его словам, из Азовского бассейна в воды Абхазии попадает не более 1,5% хамсы. При этом, как уточнил ученый, воздействие нефтепродуктов на морскую среду может иметь долгосрочное влияние, если мазут вовремя не удастся собрать, и его накопления останутся на дне.15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута. Часть нефтепродуктов вынесло на краснодарские пляжи. В пострадавших районах объявлен режим ЧС муниципального характера. Президент России Владимир Путин назвал настоящей экологической бедой последствия крушения танкеров в Керченском проливе. Он добавил, что почти 40% топлива вытекло после крушения танкеров в Керченском проливе.
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абхазия, черное море, керченский пролив
СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Последствия разлива нефтепродуктов в Черном море для Абхазии, скорее всего, будут минимальны, заявил директор Института экологии Роман Дбар.
Есть несколько факторов, которые смягчают это серьезное экологическое бедствие, подчеркнул он в эфире радио Sputnik.
Во-первых, мазут, в отличие от более легких нефтепродуктов, не растекается на большие расстояния.
Во-вторых, температура морской воды составляет 7-8 градусов, из-за чего мазут окажется в еще менее текучем состоянии и в ближайшее время будет вынесен на берег, где его можно будет собрать вместе с грунтом и песком.
Разлив мазута в Керченском проливе не повлияет на ход путины в Абхазии, добавил Дбар.
По его словам, из Азовского бассейна в воды Абхазии попадает не более 1,5% хамсы.
"Хамса из Азовского бассейна уже находится в Черном море, на нее это не окажет столь существенного влияния. Что же касается того времени, когда хамса вернется в Азовское море, это не раньше марта-апреля, последствия этой техногенной катастрофы буду минимизированы", — отметил Дбар.
При этом, как уточнил ученый, воздействие нефтепродуктов на морскую среду может иметь долгосрочное влияние, если мазут вовремя не удастся собрать, и его накопления останутся на дне.
15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута. Часть нефтепродуктов вынесло на краснодарские пляжи. В пострадавших районах объявлен режим ЧС муниципального характера.
Президент России Владимир Путин назвал настоящей экологической бедой последствия крушения танкеров в Керченском проливе.
Он добавил, что почти 40% топлива вытекло после крушения танкеров в Керченском проливе.