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Депутат убит при стрельбе в Парламенте Абхазии
Депутат убит при стрельбе в Парламенте Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Депутат Вахтанги Голандзия убит в результате стрельбы в Парламенте Абхазии, еще один депутат Кан Кварчия ранен в руку, ему сейчас... 19.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-19T14:54+0300
2024-12-19T14:54+0300
2024-12-19T15:31+0300
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СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Депутат Вахтанги Голандзия убит в результате стрельбы в Парламенте Абхазии, еще один депутат Кан Кварчия ранен в руку, ему сейчас оказывают помощь. Как сообщил Sputnik и.о. министра МВД республики Роберт Киут, подозреваемый в стрельбе в Парламенте Абхазии — Адгур Харазия.По его словам, Харазия скрылся с места происшествия.Правоохранители доложили и.о. президента Абхазии Бадре Гунба об инциденте со стрельбой в Парламенте. Гунба посетил Республиканскую больницу, куда были доставлены пострадавшие в результате стрельбы. И.о. министра здравоохранения и главврач сообщили, что в результате полученных несовместимых с жизнью ранений Вахтанги Голандзия скончался, Кан Кварчия получил ранения средней степени тяжести.Адгур Харазия родился 12 февраля 1959 года в селе Багмаран Гулрыпшского района. С 1993 по 2002 годы был главой администрации Гулрыпшского района. С 2002 по 2003 годы занимал пост министра сельского хозяйства Абхазии. В октябре 2014 года Харазия был назначен главой администрации Сухума. В октябре 2019 года ушел в отставку. Избирался депутатом Парламента в 2007, 2012 и 2022 годах. В декабре 2020 года в результате инцидента со стрельбой Адгур Харазия ранил человека в Сухуме. Было возбуждено уголовное дело.
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абхазия, парламент абхазии, стрельба, мвд абхазии, происшествия
абхазия, парламент абхазии, стрельба, мвд абхазии, происшествия
СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Депутат Вахтанги Голандзия убит в результате стрельбы в Парламенте Абхазии, еще один депутат Кан Кварчия ранен в руку, ему сейчас оказывают помощь.
Как сообщил Sputnik и.о. министра МВД республики Роберт Киут, подозреваемый в стрельбе в Парламенте Абхазии — Адгур Харазия.
По его словам, Харазия скрылся с места происшествия.
Правоохранители доложили и.о. президента Абхазии Бадре Гунба об инциденте со стрельбой в Парламенте.
Начато расследование. Место происшествия оцеплено, проводятся следственные мероприятия.
Гунба посетил Республиканскую больницу, куда были доставлены пострадавшие в результате стрельбы. И.о. министра здравоохранения и главврач сообщили, что в результате полученных несовместимых с жизнью ранений Вахтанги Голандзия скончался, Кан Кварчия получил ранения средней степени тяжести.
Адгур Харазия родился 12 февраля 1959 года в селе Багмаран Гулрыпшского района.
С 1993 по 2002 годы был главой администрации Гулрыпшского района. С 2002 по 2003 годы занимал пост министра сельского хозяйства Абхазии.
В октябре 2014 года Харазия был назначен главой администрации Сухума. В октябре 2019 года ушел в отставку.
Избирался депутатом Парламента в 2007, 2012 и 2022 годах.
В декабре 2020 года в результате инцидента со стрельбой Адгур Харазия ранил человека в Сухуме. Было возбуждено уголовное дело.