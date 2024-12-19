https://sputnik-abkhazia.ru/20241219/deputat-ubit-pri-strelbe-v-parlamente-abkhazii--1053193893.html

Депутат убит при стрельбе в Парламенте Абхазии

Депутат убит при стрельбе в Парламенте Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Депутат Вахтанги Голандзия убит в результате стрельбы в Парламенте Абхазии, еще один депутат Кан Кварчия ранен в руку, ему сейчас... 19.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-19T14:54+0300

2024-12-19T14:54+0300

2024-12-19T15:31+0300

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СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Депутат Вахтанги Голандзия убит в результате стрельбы в Парламенте Абхазии, еще один депутат Кан Кварчия ранен в руку, ему сейчас оказывают помощь. Как сообщил Sputnik и.о. министра МВД республики Роберт Киут, подозреваемый в стрельбе в Парламенте Абхазии — Адгур Харазия.По его словам, Харазия скрылся с места происшествия.Правоохранители доложили и.о. президента Абхазии Бадре Гунба об инциденте со стрельбой в Парламенте. Гунба посетил Республиканскую больницу, куда были доставлены пострадавшие в результате стрельбы. И.о. министра здравоохранения и главврач сообщили, что в результате полученных несовместимых с жизнью ранений Вахтанги Голандзия скончался, Кан Кварчия получил ранения средней степени тяжести.Адгур Харазия родился 12 февраля 1959 года в селе Багмаран Гулрыпшского района. С 1993 по 2002 годы был главой администрации Гулрыпшского района. С 2002 по 2003 годы занимал пост министра сельского хозяйства Абхазии. В октябре 2014 года Харазия был назначен главой администрации Сухума. В октябре 2019 года ушел в отставку. Избирался депутатом Парламента в 2007, 2012 и 2022 годах. В декабре 2020 года в результате инцидента со стрельбой Адгур Харазия ранил человека в Сухуме. Было возбуждено уголовное дело.

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