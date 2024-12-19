https://sputnik-abkhazia.ru/20241219/deputata-adgura-kharaziya-lishat-neprikosnovennosti-posle-strelby-v-parlamente-1053198213.html
Депутата Адгура Харазия лишат неприкосновенности после стрельбы в Парламенте
Депутата Адгура Харазия лишат неприкосновенности после стрельбы в Парламенте
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Генпрокуратура Абхазии направит материалы в Верховный суд для получения заключения о наличии в действиях депутата Адгура Харазия... 19.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-19T18:30+0300
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СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Генпрокуратура Абхазии направит материалы в Верховный суд для получения заключения о наличии в действиях депутата Адгура Харазия состава преступления, сообщили Sputnik в ГП."По результатам заключения суда в Народное Собрание Абхазии будет направлено представление о лишении неприкосновенности и дачи согласия на возбуждение уголовного дела в отношении депутата Парламента Харазия Адгура Рафетовича", — отметили в ведомстве.Правоохранительные органы проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения Харазия.Депутат произвел четыре выстрела в направлении Кана Кварчия в ходе заседания парламентского комитета, сообщил и.о. генпрокурора Дамир Квициния.Состояние здоровья второго депутата Кана Кварчия удовлетворительное, планируется перевести его в профильное отделение.Об этом Sputnik сообщили в Минздраве со ссылкой на врача анастезиолога-реаниматолога Аслана Мкелба."Особых рекомендаций нет, все идет по плану, пациент получает лечение, необходимые препараты есть", — отметил он.Врач добавил, что у пациента перелом плечевой кости
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абхазия, генеральная прокуратура абхазии, парламент абхазии
абхазия, генеральная прокуратура абхазии, парламент абхазии
СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Генпрокуратура Абхазии направит материалы в Верховный суд для получения заключения о наличии в действиях депутата Адгура Харазия состава преступления, сообщили Sputnik в ГП.
"По результатам заключения суда в Народное Собрание Абхазии будет направлено представление о лишении неприкосновенности и дачи согласия на возбуждение уголовного дела в отношении депутата Парламента Харазия Адгура Рафетовича", — отметили в ведомстве.
Правоохранительные органы проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения Харазия.
Депутат произвел четыре выстрела в направлении Кана Кварчия в ходе заседания парламентского комитета, сообщил и.о. генпрокурора Дамир Квициния.
"В настоящее время производятся следственные действия, допросы лиц, присутствовавших на заседании, устанавливаются обстоятельства происшествия, произведен также осмотр трупа Голандзия. Проводятся иные оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения Харазия", — отметил Квициния.
Состояние здоровья второго депутата Кана Кварчия удовлетворительное, планируется перевести его в профильное отделение.
Об этом Sputnik сообщили в Минздраве со ссылкой на врача анастезиолога-реаниматолога Аслана Мкелба.
"Особых рекомендаций нет, все идет по плану, пациент получает лечение, необходимые препараты есть", — отметил он.
Врач добавил, что у пациента перелом плечевой кости