https://sputnik-abkhazia.ru/20241219/deputata-adgura-kharaziya-lishat-neprikosnovennosti-posle-strelby-v-parlamente-1053198213.html

Депутата Адгура Харазия лишат неприкосновенности после стрельбы в Парламенте

Депутата Адгура Харазия лишат неприкосновенности после стрельбы в Парламенте

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Генпрокуратура Абхазии направит материалы в Верховный суд для получения заключения о наличии в действиях депутата Адгура Харазия... 19.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-19T18:30+0300

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СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Генпрокуратура Абхазии направит материалы в Верховный суд для получения заключения о наличии в действиях депутата Адгура Харазия состава преступления, сообщили Sputnik в ГП."По результатам заключения суда в Народное Собрание Абхазии будет направлено представление о лишении неприкосновенности и дачи согласия на возбуждение уголовного дела в отношении депутата Парламента Харазия Адгура Рафетовича", — отметили в ведомстве.Правоохранительные органы проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения Харазия.Депутат произвел четыре выстрела в направлении Кана Кварчия в ходе заседания парламентского комитета, сообщил и.о. генпрокурора Дамир Квициния.Состояние здоровья второго депутата Кана Кварчия удовлетворительное, планируется перевести его в профильное отделение.Об этом Sputnik сообщили в Минздраве со ссылкой на врача анастезиолога-реаниматолога Аслана Мкелба."Особых рекомендаций нет, все идет по плану, пациент получает лечение, необходимые препараты есть", — отметил он.Врач добавил, что у пациента перелом плечевой кости

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