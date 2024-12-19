https://sputnik-abkhazia.ru/20241219/glavnyy-chetverg-maliya-o-zhiznedeyatelnosti-gudautskogo-rayona-v-usloviyakh-energodefitsita-1053194549.html
Главный четверг: Малия о жизнедеятельности Гудаутского района в условиях энергодефицита
Главный четверг: Малия о жизнедеятельности Гудаутского района в условиях энергодефицита
Sputnik Абхазия
Как энергокризис сказался на Гудаутском районе, как функционируют объекты жизнеобеспечения, справляются ли в районе с выплатами зарплат бюджетникам, в эфире... 19.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-19T15:25+0300
2024-12-19T15:25+0300
2024-12-19T15:37+0300
радио
абхазия
гудаутский район
электроэнергия
дефицит
главный четверг
подкасты
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/13/1053194868_0:0:590:332_1920x0_80_0_0_da02940e586d939f0c50d1b9b64e879d.jpg
Главный четверг: Малия о жизнедеятельности Гудаутского района в условиях энергодефицита
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Малия о жизнедеятельности Гудаутского района в условиях энергодефицита
Как энергокризис сказался на Гудаутском районе, как функционируют объекты жизнеобеспечения, справляются ли в районе с выплатами зарплат бюджетникам, в эфире радио Sputnik рассказал глава Собрания депутатов района Валерий Малия.Работникам здравоохранения до конца недели в районе выплатят заработные платы за ноябрь, в Центральной районной больнице работает дизельный генератор, пекарни своевременно обеспечивают жителей хлебом, сообщил Малия.Глава Собрания депутатов Гудаутского района рассказал о ситуации с выявлением майнинг-аппаратов, необходимости поддержки силовых структур населением в этом вопросе, о собираемости налогов, оплате за потребленную электроэнергию."Я говорил и буду говорить о том, что сегодня в Гудаутском районе четыре сотрудника только собирают за электроэнергию. Как это возможно? Человек физически не сможет сделать подворовой обход. Ставили этот вопрос, обсуждали в правительстве. С "Черноморэнерго" потом откомандировали несколько человек, собираемость больше стала. Если и не в каждом селе, но если будет инспектор и платить ему зарплату, то будет собираемость", – сказал Малия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
абхазия
гудаутский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/13/1053194868_29:0:590:421_1920x0_80_0_0_76aff375088b8dce9462e878428b3c50.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, гудаутский район, электроэнергия, дефицит, главный четверг, подкасты, аудио
абхазия, гудаутский район, электроэнергия, дефицит, главный четверг, подкасты, аудио
Как энергокризис сказался на Гудаутском районе, как функционируют объекты жизнеобеспечения, справляются ли в районе с выплатами зарплат бюджетникам, в эфире радио Sputnik рассказал глава Собрания депутатов района Валерий Малия.
Работникам здравоохранения до конца недели в районе выплатят заработные платы за ноябрь, в Центральной районной больнице работает дизельный генератор, пекарни своевременно обеспечивают жителей хлебом, сообщил Малия.
Глава Собрания депутатов Гудаутского района рассказал о ситуации с выявлением майнинг-аппаратов, необходимости поддержки силовых структур населением в этом вопросе, о собираемости налогов, оплате за потребленную электроэнергию.
"Я говорил и буду говорить о том, что сегодня в Гудаутском районе четыре сотрудника только собирают за электроэнергию. Как это возможно? Человек физически не сможет сделать подворовой обход. Ставили этот вопрос, обсуждали в правительстве. С "Черноморэнерго" потом откомандировали несколько человек, собираемость больше стала. Если и не в каждом селе, но если будет инспектор и платить ему зарплату, то будет собираемость", – сказал Малия.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.