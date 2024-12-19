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Главный четверг: Малия о жизнедеятельности Гудаутского района в условиях энергодефицита

Главный четверг: Малия о жизнедеятельности Гудаутского района в условиях энергодефицита

Sputnik Абхазия

Как энергокризис сказался на Гудаутском районе, как функционируют объекты жизнеобеспечения, справляются ли в районе с выплатами зарплат бюджетникам, в эфире... 19.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-19T15:25+0300

2024-12-19T15:25+0300

2024-12-19T15:37+0300

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гудаутский район

электроэнергия

дефицит

главный четверг

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Главный четверг: Малия о жизнедеятельности Гудаутского района в условиях энергодефицита Sputnik Абхазия Главный четверг: Малия о жизнедеятельности Гудаутского района в условиях энергодефицита

Как энергокризис сказался на Гудаутском районе, как функционируют объекты жизнеобеспечения, справляются ли в районе с выплатами зарплат бюджетникам, в эфире радио Sputnik рассказал глава Собрания депутатов района Валерий Малия.Работникам здравоохранения до конца недели в районе выплатят заработные платы за ноябрь, в Центральной районной больнице работает дизельный генератор, пекарни своевременно обеспечивают жителей хлебом, сообщил Малия.Глава Собрания депутатов Гудаутского района рассказал о ситуации с выявлением майнинг-аппаратов, необходимости поддержки силовых структур населением в этом вопросе, о собираемости налогов, оплате за потребленную электроэнергию."Я говорил и буду говорить о том, что сегодня в Гудаутском районе четыре сотрудника только собирают за электроэнергию. Как это возможно? Человек физически не сможет сделать подворовой обход. Ставили этот вопрос, обсуждали в правительстве. С "Черноморэнерго" потом откомандировали несколько человек, собираемость больше стала. Если и не в каждом селе, но если будет инспектор и платить ему зарплату, то будет собираемость", – сказал Малия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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абхазия, гудаутский район, электроэнергия, дефицит, главный четверг, подкасты, аудио