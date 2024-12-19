Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20241219/glavnyy-chetverg-maliya-o-zhiznedeyatelnosti-gudautskogo-rayona-v-usloviyakh-energodefitsita-1053194549.html
Главный четверг: Малия о жизнедеятельности Гудаутского района в условиях энергодефицита
Главный четверг: Малия о жизнедеятельности Гудаутского района в условиях энергодефицита
Sputnik Абхазия
Как энергокризис сказался на Гудаутском районе, как функционируют объекты жизнеобеспечения, справляются ли в районе с выплатами зарплат бюджетникам, в эфире... 19.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-19T15:25+0300
2024-12-19T15:37+0300
радио
абхазия
гудаутский район
электроэнергия
дефицит
главный четверг
подкасты
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/13/1053194868_0:0:590:332_1920x0_80_0_0_da02940e586d939f0c50d1b9b64e879d.jpg
Главный четверг: Малия о жизнедеятельности Гудаутского района в условиях энергодефицита
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Малия о жизнедеятельности Гудаутского района в условиях энергодефицита
Как энергокризис сказался на Гудаутском районе, как функционируют объекты жизнеобеспечения, справляются ли в районе с выплатами зарплат бюджетникам, в эфире радио Sputnik рассказал глава Собрания депутатов района Валерий Малия.Работникам здравоохранения до конца недели в районе выплатят заработные платы за ноябрь, в Центральной районной больнице работает дизельный генератор, пекарни своевременно обеспечивают жителей хлебом, сообщил Малия.Глава Собрания депутатов Гудаутского района рассказал о ситуации с выявлением майнинг-аппаратов, необходимости поддержки силовых структур населением в этом вопросе, о собираемости налогов, оплате за потребленную электроэнергию."Я говорил и буду говорить о том, что сегодня в Гудаутском районе четыре сотрудника только собирают за электроэнергию. Как это возможно? Человек физически не сможет сделать подворовой обход. Ставили этот вопрос, обсуждали в правительстве. С "Черноморэнерго" потом откомандировали несколько человек, собираемость больше стала. Если и не в каждом селе, но если будет инспектор и платить ему зарплату, то будет собираемость", – сказал Малия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
абхазия
гудаутский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/13/1053194868_29:0:590:421_1920x0_80_0_0_76aff375088b8dce9462e878428b3c50.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, гудаутский район, электроэнергия, дефицит, главный четверг, подкасты, аудио
абхазия, гудаутский район, электроэнергия, дефицит, главный четверг, подкасты, аудио

Главный четверг: Малия о жизнедеятельности Гудаутского района в условиях энергодефицита

15:25 19.12.2024 (обновлено: 15:37 19.12.2024)
Радио
Главный четверг: Малия о жизнедеятельности Гудаутского района в условиях энергодефицита
Подписаться
Как энергокризис сказался на Гудаутском районе, как функционируют объекты жизнеобеспечения, справляются ли в районе с выплатами зарплат бюджетникам, в эфире радио Sputnik рассказал глава Собрания депутатов района Валерий Малия.
Работникам здравоохранения до конца недели в районе выплатят заработные платы за ноябрь, в Центральной районной больнице работает дизельный генератор, пекарни своевременно обеспечивают жителей хлебом, сообщил Малия.
Глава Собрания депутатов Гудаутского района рассказал о ситуации с выявлением майнинг-аппаратов, необходимости поддержки силовых структур населением в этом вопросе, о собираемости налогов, оплате за потребленную электроэнергию.
"Я говорил и буду говорить о том, что сегодня в Гудаутском районе четыре сотрудника только собирают за электроэнергию. Как это возможно? Человек физически не сможет сделать подворовой обход. Ставили этот вопрос, обсуждали в правительстве. С "Черноморэнерго" потом откомандировали несколько человек, собираемость больше стала. Если и не в каждом селе, но если будет инспектор и платить ему зарплату, то будет собираемость", – сказал Малия.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0