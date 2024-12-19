https://sputnik-abkhazia.ru/20241219/posrednik-gulariya-o-pensionnom-obespechenii-grazhdan-abkhazii-1053184378.html
Посредник: Гулария о пенсионном обеспечении граждан Абхазии
Посредник: Гулария о пенсионном обеспечении граждан Абхазии
Sputnik Абхазия
Председатель Пенсионного фонда Денис Гулария – гость программы "Посредник" на радио Sputnik. 19.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-19T12:14+0300
2024-12-19T12:14+0300
2024-12-19T12:14+0300
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Посредник: Гулария о пенсионном обеспечении граждан Абхазии при энергодефиците
Sputnik Абхазия
Посредник: Гулария о пенсионном обеспечении граждан Абхазии при энергодефиците
Как правительство справляется с выплатами пенсий, когда средства бюджета направлены на оплату коммерческого перетока из России, каким будет бюджет Пенсионного фонда в новом году и как ведомство работает с должниками, слушайте в интервью председателя Пенсионного фонда Абхазии Дениса Гулария."Пенсии и доплаты за декабрь будут выплачены вовремя. Все обязательства перед нашими пенсионерами мы выполним, никаких задержек не будет. Однако, если в 2025 году будут проблемы с выплатами заработной платы, то это отразится на поступление страховых взносов", – сказал Гулария.Подробности в аудиофайле.
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подкасты, пенсии, пенсионный фонд абхазии, посредник, аудио
подкасты, пенсии, пенсионный фонд абхазии, посредник, аудио
Посредник: Гулария о пенсионном обеспечении граждан Абхазии
Председатель Пенсионного фонда Денис Гулария – гость программы "Посредник" на радио Sputnik.
Как правительство справляется с выплатами пенсий, когда средства бюджета направлены на оплату коммерческого перетока из России, каким будет бюджет Пенсионного фонда в новом году и как ведомство работает с должниками, слушайте в интервью председателя Пенсионного фонда Абхазии Дениса Гулария.
"Пенсии и доплаты за декабрь будут выплачены вовремя. Все обязательства перед нашими пенсионерами мы выполним, никаких задержек не будет. Однако, если в 2025 году будут проблемы с выплатами заработной платы, то это отразится на поступление страховых взносов", – сказал Гулария.
Подробности в аудиофайле.