https://sputnik-abkhazia.ru/20241219/posrednik-gulariya-o-pensionnom-obespechenii-grazhdan-abkhazii-1053184378.html

Посредник: Гулария о пенсионном обеспечении граждан Абхазии

Посредник: Гулария о пенсионном обеспечении граждан Абхазии

Sputnik Абхазия

Председатель Пенсионного фонда Денис Гулария – гость программы "Посредник" на радио Sputnik. 19.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-19T12:14+0300

2024-12-19T12:14+0300

2024-12-19T12:14+0300

радио

подкасты

пенсии

пенсионный фонд абхазии

посредник

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/13/1053184214_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aa1703ff7580743806e6b7c5b08ac197.jpg

Посредник: Гулария о пенсионном обеспечении граждан Абхазии при энергодефиците Sputnik Абхазия Посредник: Гулария о пенсионном обеспечении граждан Абхазии при энергодефиците

Как правительство справляется с выплатами пенсий, когда средства бюджета направлены на оплату коммерческого перетока из России, каким будет бюджет Пенсионного фонда в новом году и как ведомство работает с должниками, слушайте в интервью председателя Пенсионного фонда Абхазии Дениса Гулария."Пенсии и доплаты за декабрь будут выплачены вовремя. Все обязательства перед нашими пенсионерами мы выполним, никаких задержек не будет. Однако, если в 2025 году будут проблемы с выплатами заработной платы, то это отразится на поступление страховых взносов", – сказал Гулария.Подробности в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, пенсии, пенсионный фонд абхазии, посредник, аудио