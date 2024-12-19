https://sputnik-abkhazia.ru/20241219/putin-podvel-itogi-2024-goda--1053197129.html

Путин подвел итоги 2024 года

Путин подвел итоги 2024 года

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Прямая линия с Владимиром Путиным, совмещенная с большой пресс-конференцией, завершилась. Она длилась 4,5 часа. Президент России... 19.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-19T17:00+0300

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россия

владимир путин

политика

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СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Прямая линия с Владимиром Путиным, совмещенная с большой пресс-конференцией, завершилась. Она длилась 4,5 часа. Президент России ответил на 76 вопросов.О главном — в материале РИА НовостиКарнавала не будетУтром 19 декабря представители СМИ собрались у входа в Гостиный Двор. То ли из-за мороза, то ли из-за пирожных, пирожков и бутербродов в фойе — все хотели побыстрее попасть внутрь. Еще один бонус — традиционный подарочный набор. На этот раз там были портфель с логотипом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, календарь, ручка и блокнот.Отчасти это из-за ограничений: нельзя проносить листы больше формата А4. Впрочем, некоторые умудрялись обойти правило — три гостя из Элисты сложили слово "Калмыкия".Но о регионах напоминало и другое. Прямая линия в этом году впервые сопровождалась эффектом дополненной реальности — в зале показывали, какие темы вопросов в каждом субъекте наиболее популярные.Всего поступило более двух миллионов вопросов. Их обрабатывали с помощью нейросети GigaChat. Искусственный интеллект определил и топ горячих тем по стране: доступность жилья, коммунальные услуги, здравоохранение, цены на продукты. Также президента спрашивали о международных отношениях, контактах с избранным президентом США Дональдом Трампом, перспективах БРИКС и доллара, сотрудничестве с Китаем."Хочется движухи""Мир сошел с ума?" — открыла пресс-конференцию соведущая "Итогов" Александра Суворова.Конечно, этот вопрос неоднократно звучал на мероприятиях с участием Путина. Но сейчас президент ответил необычно."Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно, застой, — сказал он. — Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну ужас. Но не ужас, ужас, ужас".Затем перешли к еще одной очень волнующей россиян теме: росту цен.По словам Путина, повлияли отставание производства от потребления и мировые цены."Конечно, в известной степени сказываются и те ограничения внешние, санкции и так далее. Они не имеют ключевого значения, но все-таки так или иначе отражаются на росте цен, потому что удорожают логистику… Но есть и субъективные факторы, есть и недоработки наши", — признал глава государства.И продолжил: повышение цен — неприятная вещь, но при сохранении макроэкономических показателей российские власти с ситуацией справятся."У нас доходы и заработные платы росли более быстрыми темпами, чем нарастание этой товарной массы и выпуск продукции", — подчеркнул Путин.Также он упомянул ситуацию с урожаем и подорожание некоторых продуктов.Затем — об СВО. Коснулись ситуации в Курской области. На вопрос, когда освободят захваченные территории, президент ответил так: "Сомнений нет. Я не могу и не хочу называть конкретную дату, когда выбьют. Ребята воюют, вот прямо сейчас идет бой".Он пришел не с пустыми руками. В ходе прямой линии сообщил, что бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, сражающиеся в Курской области, передали ему копию своего боевого знамени с подписями, и показал ее.Поблагодарив бойцов за подарок, отметил: можно считать, что это знамя представляет все боевые знамена тех, кто сейчас сражается за Россию, за Родину.Президент также пообещал решить вопросы с выплатами военным. И признался, что "даже не знал о существовании такой проблемы". Впоследствии к этой теме возвращались неоднократно."Почему "Орешник"? — Не знаю"По традиции общение с залом модерировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Правда, его начальник периодически перехватывал инициативу."Вот, телеканал "ТВ-3", пожалуйста", — начал было спикер Кремля."А вот там плакат "Обман семей с детьми", давайте узнаем, в чем обман", — предложил в свою очередь президент.Порой Песков и сам задавал вопросы. Например, почему новейшую ракету "Орешник" так назвали. "Честно — не знаю", — ответил Путин с улыбкой.На этот раз куда больше времени уделили региональным журналистам и общению по прямой линии. Наверное, поэтому международной повестке, которой, как правило, интересуются федеральные СМИ, уделили меньше внимания."Готовы к компромиссам"Тем не менее важные заявления прозвучали. Прежде всего о мирных переговорах с Украиной."Потом приехал Джонсон, человек с интересной прической, который сказал, что Украина должна воевать до последнего украинца, ну вот она и воюет, скоро желающих воевать не останется", — продолжил он."Нелегитимность украинских властей заключается в том, что полномочия Зеленского истекли. Продлевать можно только полномочия Верховной рады. При этом целый ряд органов власти формируются президентом, то есть они тоже нелегитимны, а их представители — соучастники противоправной деятельности", — добавил президент.У России нет предварительных условий для начала переговоров. Вместе с тем базой для диалога должно стать то, что обсуждали в Стамбуле весной 2022-го. Кроме того, Киеву следует принять реалии, сложившиеся к сегодняшнему моменту. С украинской стороны подписать мирное соглашение может даже Владимир Зеленский. Но для этого ему нужно выиграть выборы.С Дональдом Трампом Путин готов разговаривать "в любое время". "Готов буду и ко встрече, если он захочет этого", — уточнил он.России нужно не перемирие, а мир. Иначе Киев пополнит свою армию. "В некоторых батальонах украинской армии 35-40% личного состава. Батальон есть, а личного состава внутри нет", — отметил глава государстваПо его словам, Кремль минимум три раза соглашался на остановку боевых действий на пару дней, но Киев отказывался. К примеру, Орбан предложил рождественское перемирие, и Путин согласился подумать. Отказался Зеленский.Еще одна важная тема — Сирия. "Я пока не виделся с президентом Асадом после его приезда в Москву. Но я планирую это сделать. Обязательно с ним поговорю", — ответил Путин на вопрос американского журналиста. И добавил: Москва готова к установлению отношений с новыми властями арабской республики.О разномНаиболее нетривиальные вопросы задают президенту во время блица. Например, с кем бы он выпил чаю.Счастливый ли человек Путин? Глава государства счел вопрос не совсем подходящим для блица. Тем не менее ответил: "Счастье не может быть полным, пока ребята наши не вернутся с фронта".Вспомнили о Владимире Жириновском: считает ли Путин мэтра российской политики предсказателем. "Нет, он любил эпатаж, но был очень эрудированным и подготовленным человеком. Поэтому его прогнозы и сбывались: они были основаны на реальном опыте и знаниях", — объяснил глава государства.И дал свой прогноз на будущее. Об этом его попросил эксцентричный представитель печатной прессы, обеспокоенный перспективой затопления Северной Америки в результате глобального потепления. "О доме нужно думать… При таянии вечной мерзлоты возникают риски для прибрежных городов России, в том числе Санкт-Петербурга", — сказал Путин.При этом миграция из Северной Америки его не тревожит: "Россия — самая большая страна, но за Уралом живет всего 12 миллионов человек, есть куда расселять людей".Зеленскому Путин предоставил бы политическое убежище, если тот появится "как черт из табакерки": "Россия никому не отказывает". Но, полагает российский лидер, глава киевского режима предпочтет Запад.Напоследок Путину предложили высказать пожелания аудитории. "Когда я встречаюсь с представителями разных конфессий, я спрашиваю их, о чем обычно сожалеют люди. Так вот, люди обычно жалуются, что слишком мало внимания уделяют детям", — отметил президент. И пожелал россиянам больше быть рядом с близкими людьми, признавшись, что смотрит на всю Россию как на свою семью.

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россия, владимир путин, политика