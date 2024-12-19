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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241219/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennye-punkty-zelenovka-i-novyy-komar-v-dnr-1053196818.html
Российские войска освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар в ДНР
Российские войска освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар в ДНР, сообщило Минобороны России. 19.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар в ДНР, сообщило Минобороны России. Сводка Минобороны России:
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россия, украина, министерство обороны рф, днр

Российские войска освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар в ДНР

13:00 19.12.2024 (обновлено: 17:48 19.12.2024)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 2С7М "Малка" ЦВО на Красноармейском направлении
Боевая работа расчета 2С7М Малка ЦВО на Красноармейском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 19.12.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар в ДНР, сообщило Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 149 районах.  
Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38064 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 19844 танка и других боевых бронированных машин, 1502 боевые машины реактивных систем залпового огня, 19822 орудия полевой артиллерии и минометов, 29326 единиц специальной военной автомобильной техники. Новости на абхазском – Sputnik Аԥсны (https://t.me/sputnik_apsny_info)
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