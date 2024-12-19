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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241219/sily-pvo-rossii-za-noch-unichtozhili-84-ukrainskikh-bespilotnika-1053185842.html
Силы ПВО России за ночь уничтожили 84 украинских беспилотника
Силы ПВО России за ночь уничтожили 84 украинских беспилотника
Sputnik Абхазия
СУХУМ,19 дек - Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 84 украинских беспилотника-камикадзе над территорией страны, сообщает Минобороны РФ. 19.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ,19 дек - Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 84 украинских беспилотника-камикадзе над территорией страны, сообщает Минобороны РФ. 36 БпЛА сбили над Ростовской областью,
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

Силы ПВО России за ночь уничтожили 84 украинских беспилотника

08:00 19.12.2024 (обновлено: 13:13 19.12.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа операторов БПЛА группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
Боевая работа операторов БПЛА группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 19.12.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ,19 дек - Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 84 украинских беспилотника-камикадзе над территорией страны, сообщает Минобороны РФ.
36 БпЛА сбили над Ростовской областью,
21 — над Брянской областью,
14 — над Белгородской,
6 — над Воронежской,
по 3 — над Курской и Тамбовской областями,
1 — над Краснодарским краем.
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