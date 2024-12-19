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Силы ПВО России за ночь уничтожили 84 украинских беспилотника
Силы ПВО России за ночь уничтожили 84 украинских беспилотника
Sputnik Абхазия
СУХУМ,19 дек - Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 84 украинских беспилотника-камикадзе над территорией страны, сообщает Минобороны РФ. 19.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-19T08:00+0300
2024-12-19T08:00+0300
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СУХУМ,19 дек - Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 84 украинских беспилотника-камикадзе над территорией страны, сообщает Минобороны РФ. 36 БпЛА сбили над Ростовской областью,
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
Силы ПВО России за ночь уничтожили 84 украинских беспилотника
08:00 19.12.2024 (обновлено: 13:13 19.12.2024)
СУХУМ,19 дек - Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 84 украинских беспилотника-камикадзе над территорией страны, сообщает Минобороны РФ.
36 БпЛА сбили над Ростовской областью,
21 — над Брянской областью,
по 3 — над Курской и Тамбовской областями,
1 — над Краснодарским краем.