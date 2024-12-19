https://sputnik-abkhazia.ru/20241219/teploe-slovo-rasseet-mrak-i-kholod-kak-v-smutnye-vremena-ostatsya-lyudmi-1053195677.html
Теплое слово рассеет мрак и холод: как в смутные времена остаться людьми
Теплое слово рассеет мрак и холод: как в смутные времена остаться людьми
Sputnik Абхазия
Алексей Ломия, Sputnik 19.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-19T17:05+0300
2024-12-19T17:05+0300
2024-12-19T18:05+0300
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Алексей Ломия, SputnikВ эти суровые декабрьские дни хочется призвать народ, особенно тех, кто активно пользуется социальными сетями, к культуре общения. Как-то странно звучит, что за окном температура воздуха неумолимо падает, свет подают днем считанные часы, заработные платы задерживаются, вода в кране иссякает, а я о какой-то культуре.Не пасть еще нижеВзаимное уважение и деликатное отношение друг к другу – это именно то, что сейчас так необходимо, что может спасти нас от дальнейшего сползания в пропасть. В сложные времена крайне необходимо быть осторожными в высказываниях. Ни в коем случае не надо тиражировать фейки и слухи, какими бы правдоподобными они не казались. Ведь в погоне за хайпом, как сейчас модно говорить, можно сломать человеческие судьбы, разрушить семьи, да в конце концов – нажить себе кровного врага. Нервы у людей и без того на пределе, некоторые на грани отчаяния, а тут кто-то необдуманно, опрометчиво бросает в топку гнева очередную лопату угля. Наоборот, надо стараться успокоить, обнадеживать, искать какие-то оптимистичные моменты даже в эти непростые времена. Конечно, я далек от мысли, что надо избегать правды и лить, хоть и сладкую, но ложь. Просто будьте терпимы друг к другу. Сложные времена легче пройти благодаря теплому слову, отзывчивости, участию и поддержке не только родных и близких, но и совершенно незнакомых людей. Иногда даже простая улыбка может вернуть человеку равновесие, упредить его совершить что-то непоправимое."Исты"У нас на носу выборы. У каждого гражданина есть свои симпатии, свои предпочтения. Кому-то пока еще предстоит разобраться, кому он захочет доверить судьбу нашей Родины. Вот тут точно не стоит агрессивной риторикой перетягивать электорат. И даже у той правды, в которой вы на все сто уверены, есть подтексты, есть оттенки, которые вам неведомы. А вы уже выставляете "горячие новости" и ждете ответную реакцию. Она будет, обязательно будет, но не всегда такой, как вы ожидаете.Я имею ввиду то, что людей запросто объединяют в один социум с использованием фамилии политика с добавлением окончания "-исты". Во-первых, в нашем обществе всегда с осторожностью надо называть фамилии. Это исторически сложилось в наших традициях, что к своему роду, к своему происхождению относятся особенно трепетно. А политик совсем необязательно оставит положительный след своими делами и поступками. И уж точно он не передает мысли и настрой всех представителей своей фамилии. И когда мы идентифицируем группу людей как каких-то "-истов", мы можем даже оскорбить их род.Не усугбляйте!Для наглядности можно даже спрогнозировать некую ситуацию. Вот, предположим, кто-то из моих однофамильцев или, не приведи Бог, я сам, настолько возомнил, настолько переоценил свои возможности и решил, что могу возглавить страну и выдвинул свою кандидатуру. Все-таки еще раз хочу обратиться ко всем с огромной просьбой, быть предельно терпимыми друг к другу, помогайте близким и родным и не только в меру своих возможностей и способностей. А если таковых нет, то хоть не усугубляйте ситуацию агрессией, злобой и ненавистью.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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Алексей Ломия
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Алексей Ломия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg
колумнисты, общество, политика, абхазия
колумнисты, общество, политика, абхазия
В эти суровые декабрьские дни хочется призвать народ, особенно тех, кто активно пользуется социальными сетями, к культуре общения. Как-то странно звучит, что за окном температура воздуха неумолимо падает, свет подают днем считанные часы, заработные платы задерживаются, вода в кране иссякает, а я о какой-то культуре.
Взаимное уважение и деликатное отношение друг к другу – это именно то, что сейчас так необходимо, что может спасти нас от дальнейшего сползания в пропасть. В сложные времена крайне необходимо быть осторожными в высказываниях. Ни в коем случае не надо тиражировать фейки и слухи, какими бы правдоподобными они не казались. Ведь в погоне за хайпом, как сейчас модно говорить, можно сломать человеческие судьбы, разрушить семьи, да в конце концов – нажить себе кровного врага.
Нервы у людей и без того на пределе, некоторые на грани отчаяния, а тут кто-то необдуманно, опрометчиво бросает в топку гнева очередную лопату угля. Наоборот, надо стараться успокоить, обнадеживать, искать какие-то оптимистичные моменты даже в эти непростые времена. Конечно, я далек от мысли, что надо избегать правды и лить, хоть и сладкую, но ложь. Просто будьте терпимы друг к другу. Сложные времена легче пройти благодаря теплому слову, отзывчивости, участию и поддержке не только родных и близких, но и совершенно незнакомых людей. Иногда даже простая улыбка может вернуть человеку равновесие, упредить его совершить что-то непоправимое.
У нас на носу выборы. У каждого гражданина есть свои симпатии, свои предпочтения. Кому-то пока еще предстоит разобраться, кому он захочет доверить судьбу нашей Родины. Вот тут точно не стоит агрессивной риторикой перетягивать электорат. И даже у той правды, в которой вы на все сто уверены, есть подтексты, есть оттенки, которые вам неведомы. А вы уже выставляете "горячие новости" и ждете ответную реакцию. Она будет, обязательно будет, но не всегда такой, как вы ожидаете.
Очень хотелось бы, чтобы на уровне некоего общественного договора все мы исключили из своего обихода новые словообразования, которые указывают на политические предпочтения определенной группы лиц.
Я имею ввиду то, что людей запросто объединяют в один социум с использованием фамилии политика с добавлением окончания "-исты". Во-первых, в нашем обществе всегда с осторожностью надо называть фамилии. Это исторически сложилось в наших традициях, что к своему роду, к своему происхождению относятся особенно трепетно. А политик совсем необязательно оставит положительный след своими делами и поступками. И уж точно он не передает мысли и настрой всех представителей своей фамилии. И когда мы идентифицируем группу людей как каких-то "-истов", мы можем даже оскорбить их род.
Для наглядности можно даже спрогнозировать некую ситуацию. Вот, предположим, кто-то из моих однофамильцев или, не приведи Бог, я сам, настолько возомнил, настолько переоценил свои возможности и решил, что могу возглавить страну и выдвинул свою кандидатуру.
Худо-бедно какой-то электорат у меня появится, и их, по сложившейся у нас порочной практике, начнут называть "ломистами", "ломаистами" или что-то вроде того. Что в этом хорошего?! Выборы я проиграю однозначно, а у тех людей, кто в меня поверил, останется такая идентификация на какое-то время. И им не особо приятно, а другим представителям моего рода совсем непонятно, в чем они виноваты. Это ведь особые нюансы нашего уклада жизни, которые нельзя не учитывать.
Все-таки еще раз хочу обратиться ко всем с огромной просьбой, быть предельно терпимыми друг к другу, помогайте близким и родным и не только в меру своих возможностей и способностей. А если таковых нет, то хоть не усугубляйте ситуацию агрессией, злобой и ненавистью.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.