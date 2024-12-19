https://sputnik-abkhazia.ru/20241219/teploe-slovo-rasseet-mrak-i-kholod-kak-v-smutnye-vremena-ostatsya-lyudmi-1053195677.html

Теплое слово рассеет мрак и холод: как в смутные времена остаться людьми

Теплое слово рассеет мрак и холод: как в смутные времена остаться людьми

Sputnik Абхазия

Алексей Ломия, Sputnik 19.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-19T17:05+0300

2024-12-19T17:05+0300

2024-12-19T18:05+0300

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Алексей Ломия, SputnikВ эти суровые декабрьские дни хочется призвать народ, особенно тех, кто активно пользуется социальными сетями, к культуре общения. Как-то странно звучит, что за окном температура воздуха неумолимо падает, свет подают днем считанные часы, заработные платы задерживаются, вода в кране иссякает, а я о какой-то культуре.Не пасть еще нижеВзаимное уважение и деликатное отношение друг к другу – это именно то, что сейчас так необходимо, что может спасти нас от дальнейшего сползания в пропасть. В сложные времена крайне необходимо быть осторожными в высказываниях. Ни в коем случае не надо тиражировать фейки и слухи, какими бы правдоподобными они не казались. Ведь в погоне за хайпом, как сейчас модно говорить, можно сломать человеческие судьбы, разрушить семьи, да в конце концов – нажить себе кровного врага. Нервы у людей и без того на пределе, некоторые на грани отчаяния, а тут кто-то необдуманно, опрометчиво бросает в топку гнева очередную лопату угля. Наоборот, надо стараться успокоить, обнадеживать, искать какие-то оптимистичные моменты даже в эти непростые времена. Конечно, я далек от мысли, что надо избегать правды и лить, хоть и сладкую, но ложь. Просто будьте терпимы друг к другу. Сложные времена легче пройти благодаря теплому слову, отзывчивости, участию и поддержке не только родных и близких, но и совершенно незнакомых людей. Иногда даже простая улыбка может вернуть человеку равновесие, упредить его совершить что-то непоправимое."Исты"У нас на носу выборы. У каждого гражданина есть свои симпатии, свои предпочтения. Кому-то пока еще предстоит разобраться, кому он захочет доверить судьбу нашей Родины. Вот тут точно не стоит агрессивной риторикой перетягивать электорат. И даже у той правды, в которой вы на все сто уверены, есть подтексты, есть оттенки, которые вам неведомы. А вы уже выставляете "горячие новости" и ждете ответную реакцию. Она будет, обязательно будет, но не всегда такой, как вы ожидаете.Я имею ввиду то, что людей запросто объединяют в один социум с использованием фамилии политика с добавлением окончания "-исты". Во-первых, в нашем обществе всегда с осторожностью надо называть фамилии. Это исторически сложилось в наших традициях, что к своему роду, к своему происхождению относятся особенно трепетно. А политик совсем необязательно оставит положительный след своими делами и поступками. И уж точно он не передает мысли и настрой всех представителей своей фамилии. И когда мы идентифицируем группу людей как каких-то "-истов", мы можем даже оскорбить их род.Не усугбляйте!Для наглядности можно даже спрогнозировать некую ситуацию. Вот, предположим, кто-то из моих однофамильцев или, не приведи Бог, я сам, настолько возомнил, настолько переоценил свои возможности и решил, что могу возглавить страну и выдвинул свою кандидатуру. Все-таки еще раз хочу обратиться ко всем с огромной просьбой, быть предельно терпимыми друг к другу, помогайте близким и родным и не только в меру своих возможностей и способностей. А если таковых нет, то хоть не усугубляйте ситуацию агрессией, злобой и ненавистью.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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колумнисты, общество, политика, абхазия