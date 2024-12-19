https://sputnik-abkhazia.ru/20241219/vosstanovlenie-sgorevshego-mnogokvartirnogo-doma-v-tsandripshe-nachnut-v-techenie-nedeli-1053197711.html

Восстановление сгоревшего многоквартирного дома в Цандрипше начнут в течение недели

Восстановление сгоревшего многоквартирного дома в Цандрипше начнут в течение недели

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Восстановительные работы сгоревшего почти год назад многоквартирного дома в поселке Цандрипш намерены начать в течение недели, сообщил... 19.12.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Восстановительные работы сгоревшего почти год назад многоквартирного дома в поселке Цандрипш намерены начать в течение недели, сообщил Sputnik первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба. По словам Цишба, власти берут на себя обязательство провести работы по укреплению фундамента, замене деревянных перекрытий на бетонные и установке новой кровли здания с дальнейшим подключением электричества. Ремонт внутри квартир должны выполнить сами жильцы, согласно достигнутым договоренностям. Сгоревший в ночь со 2 на 3 января двухэтажный дом расположен на улице Октябрьская в поселке Цандрипш. Как уточнил Цишба, там было 13 квартир, в которых фактически проживало восемь семей. Один из жильцов дома Арно Таварацян рассказал Sputnik, что большинству погорельцев пришлось временно поселиться у родственников, некоторые все еще снимают жилье. "Наша соседка пенсионерка до сих пор живет в этом сгоревшем доме в комнатах, которые находятся под перекрытиями на первом этаже. Там все протекает, и ей некуда идти. Никого у нее нет. Другой сосед живет в вагончике на берегу моря, моя семья снимает квартиру за 30 тысяч рублей в месяц. Ничего дешевле не нашли", — отметил он. Администрация муниципалитета выделила после пожара по 50 тысяч рублей на каждого члена семей, проживавших в доме, но средства быстро закончились с учетом возникших проблем из-за ЧП, добавил Таварацян.

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