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Восстановление сгоревшего многоквартирного дома в Цандрипше начнут в течение недели
Восстановление сгоревшего многоквартирного дома в Цандрипше начнут в течение недели
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Восстановительные работы сгоревшего почти год назад многоквартирного дома в поселке Цандрипш намерены начать в течение недели, сообщил... 19.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-19T17:30+0300
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СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Восстановительные работы сгоревшего почти год назад многоквартирного дома в поселке Цандрипш намерены начать в течение недели, сообщил Sputnik первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба. По словам Цишба, власти берут на себя обязательство провести работы по укреплению фундамента, замене деревянных перекрытий на бетонные и установке новой кровли здания с дальнейшим подключением электричества. Ремонт внутри квартир должны выполнить сами жильцы, согласно достигнутым договоренностям. Сгоревший в ночь со 2 на 3 января двухэтажный дом расположен на улице Октябрьская в поселке Цандрипш. Как уточнил Цишба, там было 13 квартир, в которых фактически проживало восемь семей. Один из жильцов дома Арно Таварацян рассказал Sputnik, что большинству погорельцев пришлось временно поселиться у родственников, некоторые все еще снимают жилье. "Наша соседка пенсионерка до сих пор живет в этом сгоревшем доме в комнатах, которые находятся под перекрытиями на первом этаже. Там все протекает, и ей некуда идти. Никого у нее нет. Другой сосед живет в вагончике на берегу моря, моя семья снимает квартиру за 30 тысяч рублей в месяц. Ничего дешевле не нашли", — отметил он. Администрация муниципалитета выделила после пожара по 50 тысяч рублей на каждого члена семей, проживавших в доме, но средства быстро закончились с учетом возникших проблем из-за ЧП, добавил Таварацян.
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абхазия, цандрипш, гагрский район, общество
СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Восстановительные работы сгоревшего почти год назад многоквартирного дома в поселке Цандрипш намерены начать в течение недели, сообщил Sputnik первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.
"Проблема была в документации, долго не могли сделать конструктив, но в итоге мы нашли человека, который сумел это сделать. Проект прошел экспертизу, и мы готовы приступить к работам в течение недели, если ничего непредвиденного не произойдет", — уточнил он.
По словам Цишба, власти берут на себя обязательство провести работы по укреплению фундамента, замене деревянных перекрытий на бетонные и установке новой кровли здания с дальнейшим подключением электричества.
Ремонт внутри квартир должны выполнить сами жильцы, согласно достигнутым договоренностям.
Сгоревший в ночь со 2 на 3 января двухэтажный дом расположен на улице Октябрьская в поселке Цандрипш. Как уточнил Цишба, там было 13 квартир, в которых фактически проживало восемь семей.
Один из жильцов дома Арно Таварацян рассказал Sputnik, что большинству погорельцев пришлось временно поселиться у родственников, некоторые все еще снимают жилье.
"Наша соседка пенсионерка до сих пор живет в этом сгоревшем доме в комнатах, которые находятся под перекрытиями на первом этаже. Там все протекает, и ей некуда идти. Никого у нее нет. Другой сосед живет в вагончике на берегу моря, моя семья снимает квартиру за 30 тысяч рублей в месяц. Ничего дешевле не нашли", — отметил он.
Администрация муниципалитета выделила после пожара по 50 тысяч рублей на каждого члена семей, проживавших в доме, но средства быстро закончились с учетом возникших проблем из-за ЧП, добавил Таварацян.