https://sputnik-abkhazia.ru/20241220/bolee-trekh-tysyach-tonn-zagryaznennogo-peska-i-grunta-sobrano-v-krasnodarskom-krae-1053199859.html

Более трех тысяч тонн загрязненного песка и грунта собрано в Краснодарском крае

Более трех тысяч тонн загрязненного песка и грунта собрано в Краснодарском крае

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Более трех тысяч тонн загрязненного песка и грунта собрано в Краснодарском крае, сообщило МЧС России. 20.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-20T10:55+0300

2024-12-20T10:55+0300

2024-12-20T10:56+0300

краснодарский край

керченский пролив

россия

черное море

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/14/1053199688_0:50:1301:781_1920x0_80_0_0_98d8631491a553f92165b7611959e5a1.jpg

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Более трех тысяч тонн загрязненного песка и грунта собрано в Краснодарском крае, сообщило МЧС России.На месте работает около шести тысяч спасателей и волонтеров, более 250 единиц техники.С начала работ всего очищено 19600 километров береговой линии, спасено 176 птиц.15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута.Часть нефтепродуктов вынесло на краснодарские пляжи. В пострадавших районах объявлен режим ЧС муниципального характера.

краснодарский край

керченский пролив

россия

черное море

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

краснодарский край, керченский пролив, россия, черное море