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Более трех тысяч тонн загрязненного песка и грунта собрано в Краснодарском крае
Более трех тысяч тонн загрязненного песка и грунта собрано в Краснодарском крае
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Более трех тысяч тонн загрязненного песка и грунта собрано в Краснодарском крае, сообщило МЧС России. 20.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-20T10:55+0300
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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Более трех тысяч тонн загрязненного песка и грунта собрано в Краснодарском крае, сообщило МЧС России.На месте работает около шести тысяч спасателей и волонтеров, более 250 единиц техники.С начала работ всего очищено 19600 километров береговой линии, спасено 176 птиц.15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута.Часть нефтепродуктов вынесло на краснодарские пляжи. В пострадавших районах объявлен режим ЧС муниципального характера.
краснодарский край
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краснодарский край, керченский пролив, россия, черное море
краснодарский край, керченский пролив, россия, черное море
Более трех тысяч тонн загрязненного песка и грунта собрано в Краснодарском крае
10:55 20.12.2024 (обновлено: 10:56 20.12.2024)
СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Более трех тысяч тонн загрязненного песка и грунта собрано в Краснодарском крае, сообщило МЧС России.
В порту Анапы сорбентом обработано 100 квадратов акватории, собрано четыре тонны нефтесодержащей жидкости.
На месте работает около шести тысяч спасателей и волонтеров, более 250 единиц техники.
С начала работ всего очищено 19600 километров береговой линии, спасено 176 птиц.
15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута.
Часть нефтепродуктов вынесло на краснодарские пляжи. В пострадавших районах объявлен режим ЧС муниципального характера.