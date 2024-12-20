https://sputnik-abkhazia.ru/20241220/delba-o-byudzhete-abkhazii-2024-goda-posledniy-kvartal-stal-sereznym-testom-na-prochnost--1053203536.html

Делба о бюджете Абхазии 2024 года: последний квартал стал серьезным тестом на прочность

Делба о бюджете Абхазии 2024 года: последний квартал стал серьезным тестом на прочность

Sputnik Абхазия

О том, как правительство справляется с социальными обязательствами, когда все доходы бюджета Абхазии направлены на оплату коммерческого перетока, об этом в... 20.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-20T16:16+0300

2024-12-20T16:16+0300

2024-12-20T16:16+0300

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Делба о бюджете Абхазии 2024 года: последний квартал стал серьезным тестом на прочность Sputnik Абхазия Делба о бюджете Абхазии 2024 года: последний квартал стал серьезным тестом на прочность

Последний квартал года стал серьезным тестом на прочность общественных и государственных финансов, сказал Делба в интервью радио."С первого сентября частично была приостановлена финансовая помощь, а это обязательства в большей части социального характера, в ноябре – уже полностью. В этой связи бюджет начал переориентировку расходов. Несмотря на сложную ситуацию, она вполне контролируемая. Фонд оплаты труда, который необходим был для выплаты бюджетникам за ноябрь, практический уже выдан, сегодня занимаемся финансированием заработной платы за декабрь. Очень надеемся, что мы с этим справимся", – сказал Делба.По словам и. о. министра финансов все программы приостановлены до окончания финансового обеспечения фонда оплаты труда. В этом году уже 780 миллионов рублей направили на поддержку энергетической отрасли, из которых 705 миллионов рублей направлено на приобретение коммерческого перетока."200 миллионов из них – это помощь Российской Федерации, 505 миллионов рублей – это средства Республики Абхазия. Получается, что 505 миллионов рублей – деньги добросовестных налогоплательщиков, в том числе тех, кто оплачивает добросовестно за потребление электроэнергии. Эти средства направляются на приобретение коммерческого перетока. При этом имеется большая задолженность за оплату потребленной электроэнергии, в размере четырех миллиардов рублей", – отметил Делба.Говоря о показателях исполнения бюджета на 2024 год, Делба отметил, что показатели масштабные."На сегодняшний день собственные доходы по государственному бюджету составляют 11,2 миллиарда рублей. Это очень приличный показатель. Очень масштабный, таких доходов и темпов у нас никогда не было. Очень большой показатель поступления доходов, если сравнивать с предыдущими периодами, – это ноябрь и декабрь текущего года", – сказал Делба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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