https://sputnik-abkhazia.ru/20241220/omar-smyr-byl-osvobozhden-resheniem-sukhumskogo-gorsuda-1053212637.html

Омар Смыр был освобожден решением Сухумского горсуда

Омар Смыр был освобожден решением Сухумского горсуда

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Омар Смыр был освобожден в зале заседания решением Сухумского горсуда. 20.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-20T18:00+0300

2024-12-20T18:00+0300

2024-12-20T18:24+0300

в абхазии

абхазия

сухумский городской суд

прокуратура г. сухум

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/05/1032352639_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_d74d21f155ce339fc2f9ea970e15553f.jpg

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Омар Смыр был освобожден в зале заседания решением Сухумского горсуда. Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, вечером 7 декабря Смыр, находясь в ресторане, нецензурно выражался в адрес прокурора Гагрского района Беслана Пкин, нанес ему многочисленные удары руками и ногами, повалил на пол и произвел в сторону Пкин не менее пяти выстрелов. 18 декабря Омар Смыр явился в прокуратуру, где был задержан.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, сухумский городской суд, прокуратура г. сухум