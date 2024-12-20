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Омар Смыр был освобожден решением Сухумского горсуда
Омар Смыр был освобожден решением Сухумского горсуда
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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Омар Смыр был освобожден в зале заседания решением Сухумского горсуда. 20.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-20T18:00+0300
2024-12-20T18:00+0300
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сухумский городской суд
прокуратура г. сухум
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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Омар Смыр был освобожден в зале заседания решением Сухумского горсуда. Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, вечером 7 декабря Смыр, находясь в ресторане, нецензурно выражался в адрес прокурора Гагрского района Беслана Пкин, нанес ему многочисленные удары руками и ногами, повалил на пол и произвел в сторону Пкин не менее пяти выстрелов. 18 декабря Омар Смыр явился в прокуратуру, где был задержан.
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абхазия, сухумский городской суд, прокуратура г. сухум
абхазия, сухумский городской суд, прокуратура г. сухум
Омар Смыр был освобожден решением Сухумского горсуда
18:00 20.12.2024 (обновлено: 18:24 20.12.2024)
СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Омар Смыр был освобожден в зале заседания решением Сухумского горсуда.
Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Сегодня городская прокуратура направила в Кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда представление об отмене постановления, вынесенного судом первой инстанции.
По данным следствия, вечером 7 декабря Смыр, находясь в ресторане, нецензурно выражался в адрес прокурора Гагрского района Беслана Пкин, нанес ему многочисленные удары руками и ногами, повалил на пол и произвел в сторону Пкин не менее пяти выстрелов.
18 декабря Омар Смыр явился в прокуратуру, где был задержан.