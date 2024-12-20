https://sputnik-abkhazia.ru/20241220/sobran-iz-mecht-kakim-budet-pervyy-mandarinovyy-festival-v-abkhazii--1053212746.html

"Собран из мечт": каким будет первый "мандариновый" фестиваль в Абхазии

"Собран из мечт": каким будет первый "мандариновый" фестиваль в Абхазии

Sputnik Абхазия

Фестиваль "Мандарин" пройдет впервые в Абхазии с 3 по 8 января 2025 года. 20.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-20T16:00+0300

2024-12-20T16:00+0300

2024-12-20T18:25+0300

видео из пресс-центра

пресс-центр

абхазия

отдых в абхазии

пресс-центр

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Фестиваль "Мандарин" пройдет впервые в Абхазии с 3 по 8 января 2025 года. На пресс-конференции в Sputnik организаторы фестиваля рассказали, как к ним пришла идея его создания, какие сюрпризы ждут гостей, какой мировой рекорд планируется поставить, кого будут "женить" на Гуме и как будут бороться с нехваткой электричества. Подробнее смотрите в видеоматериале из пресс-центра Sputnik.

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видео из пресс-центра, пресс-центр , абхазия, отдых в абхазии, видео