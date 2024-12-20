https://sputnik-abkhazia.ru/20241220/sykhaara-b-sofa-agumaa-otmechaet-yubiley-1053200791.html

"Сыхаара Б": Софа Агумаа отмечает юбилей

"Сыхаара Б": Софа Агумаа отмечает юбилей

Sputnik Абхазия

Народная артистка Абхазии, исполнительница множества запоминающихся ролей в кино и театре, художественный руководитель Государственного Молодежного театра Софа... 20.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-20T11:53+0300

2024-12-20T11:53+0300

2024-12-20T12:13+0300

в абхазии

культура

абхазия

народная артистка абхазии софа агумаа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102272/78/1022727812_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_e3f6e033108e20f8b7e5d3a032eafa40.jpg

Бадрак Авидзба, SputnikБолее 70 ролей в театреРаботая в театре, Софа Агумаа создала более 70 образов. В списке сыгранных ролей есть спектакли по произведениям Уильяма Шекспира (роль Эмилии в пьесе "Отелло", роль Реганы в пьесе "Король Лир"), Антона Чехова (роль Натальи в пьесе "Предложение"), Федерико Гарсиа Лорки (роль невесты в пьесе "Кровавая свадьба") и многих других известных писателей.Большой популярностью в послевоенной Абхазии пользовался комедийный фильм "Сыхаара Б" (Дорогая Б"), в котором Софа Агумаа играла с другим выдающимся актером Амираном Тания."Софа Агумаа — это пример талантливого, сильного, очень энергичного человека. В своей творческой жизни она прожила несколько жизней, и как актриса на протяжении долгих лет она создала много образов в лучших спектаклях. Затем она воспитала молодых актеров, и этап, который есть сейчас, – она руководитель Молодежного театра", — сказала директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия.За роль Дзабули в спектакле "Похищение Луны" Агумаа удостоилась премии за лучшую женскую роль в постановке."Она смогла в разных ипостасях проявить себя, и сегодня она остается наполненной силами и планами на будущее. Это очень достойный пример для многих творческих лиц. Я хочу поздравить Софу Харитоновну с днем рождения и подчеркнуть, что действительно народная любовь, которая есть у нее, она до сих пор с ней. Все ждут от нее новых ролей, спектаклей и дай бог ей здоровья и долгих лет мощной, сильной жизнеутверждающей энергии", — подчеркнула Арсалия.Уже много лет Агумаа преподает актерское мастерство в Абхазском государственном университете. С августа 2014 года Софа Агумаа – художественный руководитель Абхазского государственного Молодежного театра. Актриса не раз отмечала, что в профессии очень требовательна и бескомпромиссна.О сыгранных роляхСама юбиляр называет себя счастливым человеком, так как всегда ощущает поддержку благодарных зрителей, которые помнят ее по ролям в театре и в кино. Среди 70 ролей в театре есть те, что удались лучше, говорит она."Я считаю себя многодетной матерью, и ко всем сыгранным ролям у меня трепетное отношение. Конечно, есть роли, которые мне не удались, но и к ним я отношусь тепло и всегда вспоминаю о них", — подчеркнула Софа Агумаа.Первой работой в кино, стала роль в кинофильме "Время счастливых находок" (Мосфильм, режиссер Генрих Габай, 1969 год)."Я снималась не так много в кино, как в театре, но думаю, что киношные роли были запоминающимися", — говорит актриса.Также Софа Агумаа сыграла в кинофильмах "Белый башлык" (киностудия имени Довженко, режиссер Владимир Савельев, 1975 год), "У самого Черного моря" (Мосфильм, режиссеры Александр Кузнецов, Оскар Никич, 1975 год), "В ночь на новолуние" (Мосфильм, режиссер Юсуп Даниялов, 1977 год), "Воры в законе" (киностудия имени Горького, режиссер Юрий Кара, 1989 год) и других.Софа Агумаа придает большое значение воспитанию актеров, поэтому она создала Молодежный театр в 2014 году."Наши знаменитые актеры один за другим покидают этот мир, и мы должны стремиться воспитать новое поколение. Поэтому было открытие Молодежного театра, до 2014 года мы репетировали и выступали в культурном центре "Абаза", проводили гастроли по районам республики", — подчеркнула она.Софа Агумаа — режиссер театральных постановок. В этом списке есть такие работы, как "Харлампо и Деспина" (произведение Фазиля Искандера, перевод Софа Агумаа), "Медведь" (пьеса Антона Чехова, перевод Софа Агумаа), "Человек и джентльмен" (пьеса Эдуардо де Филиппо), "Кролики и удавы" (произведение Фазиля Искандера, перевод Софы Агумаа) и другие постановки.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Софа Агумаа вместе с Амираном Таниа выступала перед бойцами с авторской концертной программой "И смех, и слезы".

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

культура, абхазия, народная артистка абхазии софа агумаа