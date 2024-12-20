https://sputnik-abkhazia.ru/20241220/takie-obstoyatelstva-chanturiya-o-roste-tseny-na-khleb-v-energokrizis-1053186375.html

Такие обстоятельства: Чантурия о росте цены на хлеб в энергокризис

Такие обстоятельства: Чантурия о росте цены на хлеб в энергокризис

Sputnik Абхазия

В последние дни наблюдается рост цены на хлеб. О том, как работает этот бизнес в условиях энергокризиса, почему выросла цена, в эфире радио Sputnik рассказала... 20.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-20T11:18+0300

2024-12-20T11:18+0300

2024-12-20T11:18+0300

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хлеб

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Такие обстоятельства: Чантурия о росте цен на хлеб в энергокризис Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Чантурия о росте цен на хлеб в энергокризис

Вечернего времени включения электроэнергии недостаточно для выпечки хлеба, сказала Чантурия в интервью радио. Она подробно рассказала о технологическом процессе и о том, сколько времени уходит на выпечку в том объеме, в котором производилось ранее."Для выработки той продукции, которая выпускалась ранее, чтобы не было нехватки хлеба, я вынуждена выдерживать работу пять часов на генераторе или сократить выпускаемую продукцию", – сказала Чантурия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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2024

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подкасты, такие обстоятельства, хлеб, аудио