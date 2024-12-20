https://sputnik-abkhazia.ru/20241220/takie-obstoyatelstva-chanturiya-o-roste-tseny-na-khleb-v-energokrizis-1053186375.html
Такие обстоятельства: Чантурия о росте цены на хлеб в энергокризис
Такие обстоятельства: Чантурия о росте цены на хлеб в энергокризис
Sputnik Абхазия
В последние дни наблюдается рост цены на хлеб. О том, как работает этот бизнес в условиях энергокризиса, почему выросла цена, в эфире радио Sputnik рассказала... 20.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-20T11:18+0300
2024-12-20T11:18+0300
2024-12-20T11:18+0300
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Такие обстоятельства: Чантурия о росте цен на хлеб в энергокризис
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Чантурия о росте цен на хлеб в энергокризис
Вечернего времени включения электроэнергии недостаточно для выпечки хлеба, сказала Чантурия в интервью радио. Она подробно рассказала о технологическом процессе и о том, сколько времени уходит на выпечку в том объеме, в котором производилось ранее."Для выработки той продукции, которая выпускалась ранее, чтобы не было нехватки хлеба, я вынуждена выдерживать работу пять часов на генераторе или сократить выпускаемую продукцию", – сказала Чантурия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, хлеб, аудио
подкасты, такие обстоятельства, хлеб, аудио
Такие обстоятельства: Чантурия о росте цены на хлеб в энергокризис
В последние дни наблюдается рост цены на хлеб. О том, как работает этот бизнес в условиях энергокризиса, почему выросла цена, в эфире радио Sputnik рассказала гендиректор сухумской хлебопекарни Нонна Чантурия.
Вечернего времени включения электроэнергии недостаточно для выпечки хлеба, сказала Чантурия в интервью радио. Она подробно рассказала о технологическом процессе и о том, сколько времени уходит на выпечку в том объеме, в котором производилось ранее.
"Для выработки той продукции, которая выпускалась ранее, чтобы не было нехватки хлеба, я вынуждена выдерживать работу пять часов на генераторе или сократить выпускаемую продукцию", – сказала Чантурия.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.