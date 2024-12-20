https://sputnik-abkhazia.ru/20241220/taniya-o-pryamoy-linii-s-vladimirom-putinym-menshe-shutok-bolshe-signalov-zapadu--1053201243.html

Тания о прямой линии с Владимиром Путиным: меньше шуток, больше сигналов Западу

Тания о прямой линии с Владимиром Путиным: меньше шуток, больше сигналов Западу

Sputnik Абхазия

Что интересного и важного прозвучало на прямой линии с Владимиром Путиным, какой посыл был сделан международному сообществу, об этом в эфире радио Sputnik... 20.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-20T14:10+0300

2024-12-20T14:10+0300

2024-12-20T14:10+0300

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прямая линия с владимиром путиным

"прямая линия" с владимиром путиным

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Такие обстоятельства: Тания о прямой линии с Владимиром Путиным Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Тания о прямой линии с Владимиром Путиным

Прямая линия и ежегодная пресс-конференция уже стали традиционными форматами публичного общения российского президента. Такие мероприятия проводятся с 2001 года, в том же году прошла и большая пресс-конференция. Потом был перерыв, когда Путин занимал пост премьер-министра. Но от прямых линий он и тогда не отказывался. И вот очередная прямая линия с Владимиром Путиным, совмещенная с большой пресс-конференцией, прошла. Она длилась 4,5 часа. Президент России ответил на 76 вопросов.Самое главное, что интересовало жителей России – это жилищные вопросы, медицинское обслуживание, финансы, кредиты, пенсии, дороги, транспорт, поиск военнослужащих и газификация, сказал Тания."Если брать по категориям, людей волновали жилищные вопросы. Надо отметить, что вопросы, связанные с СВО, не стояли, в топ-пять приоритетов. Люди хотят жить, продолжают жить, их интересуют насущные вопросы. То, как Владимир Путин отвечал на вопросы и какие посылы дал международному сообществу, это и отличает нынешнее послание от предыдущих", – отметил Тания.Еще одно отличие, которое заметил Тания, Владимир Путин до СВО больше шутил, смеялся, мог с журналистами подискутировать."Сейчас он намного более серьезен, хотя анекдот рассказывал. Это свидетельствует о том, что ситуация сложная и что он думает, как решить вопросы глобального характера. Это человек, который глубоко погружен во все проблемы своей страны и стран дружественных России. Стиль общения стал серьезный, жесткий", – сказал Тания.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, такие обстоятельства, прямая линия с владимиром путиным, "прямая линия" с владимиром путиным, аудио