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Верховный суд Абхазии дал заключение о наличии в действиях Харазия признаков преступлений
Верховный суд Абхазии дал заключение о наличии в действиях Харазия признаков преступлений
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Верховный суд Абхазии дал заключение о наличии в действиях Адгура Харазия признаков преступлений, предусмотренных пунктом "е" части 2... 20.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-20T22:29+0300
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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Верховный суд Абхазии дал заключение о наличии в действиях Адгура Харазия признаков преступлений, предусмотренных пунктом "е" части 2 статьи 99, частью 3 статьи 29 Уголовного кодекса — умышленное убийство общеопасным способом и покушение на убийство общеопасным способом.Заключение было дано коллегией в составе председательствующего Темура Шония и членов коллегии Лии Адлейба, Генри Гамисония.19 декабря в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый — парламентарий Адгур Харазия.
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абхазия, верховный суд абхазии, генеральная прокуратура абхазии, парламент абхазии
абхазия, верховный суд абхазии, генеральная прокуратура абхазии, парламент абхазии
Верховный суд Абхазии дал заключение о наличии в действиях Харазия признаков преступлений
22:29 20.12.2024 (обновлено: 22:31 20.12.2024)
СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Верховный суд Абхазии дал заключение о наличии в действиях Адгура Харазия признаков преступлений, предусмотренных пунктом "е" части 2 статьи 99, частью 3 статьи 29 Уголовного кодекса — умышленное убийство общеопасным способом и покушение на убийство общеопасным способом.
Заключение было дано коллегией в составе председательствующего Темура Шония и членов коллегии Лии Адлейба, Генри Гамисония.
Решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Парламента принимается генпрокурором на основании заключения коллегии Верховного суда и с согласия Народного Собрания.
19 декабря в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый — парламентарий Адгур Харазия.