https://sputnik-abkhazia.ru/20241220/verkhovnyy-sud-abkhazii-dal-zaklyuchenie-o-nalichii-v-deystviyakh-kharaziya-priznakov-prestupleniy-1053213920.html

Верховный суд Абхазии дал заключение о наличии в действиях Харазия признаков преступлений

Верховный суд Абхазии дал заключение о наличии в действиях Харазия признаков преступлений

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Верховный суд Абхазии дал заключение о наличии в действиях Адгура Харазия признаков преступлений, предусмотренных пунктом "е" части 2... 20.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-20T22:29+0300

2024-12-20T22:29+0300

2024-12-20T22:31+0300

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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Верховный суд Абхазии дал заключение о наличии в действиях Адгура Харазия признаков преступлений, предусмотренных пунктом "е" части 2 статьи 99, частью 3 статьи 29 Уголовного кодекса — умышленное убийство общеопасным способом и покушение на убийство общеопасным способом.Заключение было дано коллегией в составе председательствующего Темура Шония и членов коллегии Лии Адлейба, Генри Гамисония.19 декабря в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый — парламентарий Адгур Харазия.

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абхазия, верховный суд абхазии, генеральная прокуратура абхазии, парламент абхазии