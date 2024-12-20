https://sputnik-abkhazia.ru/20241220/verkhovnyy-sud-abkhazii-rassmotrit-predstavlenie-io-genprokurora-po-strelbe-v-parlamente-1053206510.html

Верховный суд Абхазии рассмотрит представление и.о. генпрокурора по стрельбе в Парламенте

Верховный суд Абхазии рассмотрит представление и.о. генпрокурора по стрельбе в Парламенте

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Коллегия судей Верховного суда Абхазии рассмотрит сегодня в закрытом судебном заседании представление и.о. генпрокурора по стрельбе в... 20.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-20T16:05+0300

2024-12-20T16:05+0300

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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Коллегия судей Верховного суда Абхазии рассмотрит сегодня в закрытом судебном заседании представление и.о. генпрокурора по стрельбе в Парламенте. Заседание состоится под председательством Тимура Шония и членов коллегии Лии Адлейба и Генри Гамисония. Генпрокуратура направила в Верховный суд представление о даче заключения на наличие в действиях депутата Адгура Харазия признаков преступлений. По заключению суда у депутатов запросят лишения неприкосновенности Харазия.

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