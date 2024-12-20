https://sputnik-abkhazia.ru/20241220/verkhovnyy-sud-abkhazii-rassmotrit-predstavlenie-io-genprokurora-po-strelbe-v-parlamente-1053206510.html
Верховный суд Абхазии рассмотрит представление и.о. генпрокурора по стрельбе в Парламенте
Верховный суд Абхазии рассмотрит представление и.о. генпрокурора по стрельбе в Парламенте
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Коллегия судей Верховного суда Абхазии рассмотрит сегодня в закрытом судебном заседании представление и.о. генпрокурора по стрельбе в... 20.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-20T16:05+0300
2024-12-20T16:05+0300
2024-12-20T16:09+0300
в абхазии
верховный суд абхазии
абхазия
генеральная прокуратура абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/16/1046496313_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe2ce40dfea0dd4a3309a5e59ece40d5.jpg
СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Коллегия судей Верховного суда Абхазии рассмотрит сегодня в закрытом судебном заседании представление и.о. генпрокурора по стрельбе в Парламенте. Заседание состоится под председательством Тимура Шония и членов коллегии Лии Адлейба и Генри Гамисония. Генпрокуратура направила в Верховный суд представление о даче заключения на наличие в действиях депутата Адгура Харазия признаков преступлений. По заключению суда у депутатов запросят лишения неприкосновенности Харазия.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/16/1046496313_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7a1e2f72f299236e4123db6d4b622f91.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
верховный суд абхазии, абхазия, генеральная прокуратура абхазии
верховный суд абхазии, абхазия, генеральная прокуратура абхазии
Верховный суд Абхазии рассмотрит представление и.о. генпрокурора по стрельбе в Парламенте
16:05 20.12.2024 (обновлено: 16:09 20.12.2024)
СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Коллегия судей Верховного суда Абхазии рассмотрит сегодня в закрытом судебном заседании представление и.о. генпрокурора по стрельбе в Парламенте.
Заседание состоится под председательством Тимура Шония и членов коллегии Лии Адлейба и Генри Гамисония.
Генпрокуратура направила в Верховный суд представление о даче заключения на наличие в действиях депутата Адгура Харазия признаков преступлений. По заключению суда у депутатов запросят лишения неприкосновенности Харазия.