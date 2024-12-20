https://sputnik-abkhazia.ru/20241220/zhurnalisty-sputnik-abkhaziya-stali-pobeditelyami-v-trekh-nominatsiyakh-konkursa-vzglyad-2024-1053206152.html

Журналисты Sputnik Абхазия стали победителями в трех номинациях конкурса "Взгляд-2024"

Журналисты Sputnik Абхазия стали победителями в трех номинациях конкурса "Взгляд-2024"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Журналисты Sputnik Абхазия стали победителями в трех номинациях конкурса "Взгляд-2024", который провело представительство... 20.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-20T16:06+0300

2024-12-20T16:06+0300

2024-12-20T16:06+0300

в абхазии

абхазия

журналистика

россотрудничество в абхазии

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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Журналисты Sputnik Абхазия стали победителями в трех номинациях конкурса "Взгляд-2024", который провело представительство Россотрудничества в Абхазии.В этом году конкурс среди журналистов и блогеров приурочен к 15-летию организации. В нем приняли участие журналисты республиканских печатных изданий, интернет-СМИ, информагентств, блогеры, фотокорреспонденты, студенты профильных специальностей вузов. ⠀ Победители в номинациях:

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