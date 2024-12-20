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Журналисты Sputnik Абхазия стали победителями в трех номинациях конкурса "Взгляд-2024"
Журналисты Sputnik Абхазия стали победителями в трех номинациях конкурса "Взгляд-2024"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Журналисты Sputnik Абхазия стали победителями в трех номинациях конкурса "Взгляд-2024", который провело представительство... 20.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-20T16:06+0300
2024-12-20T16:06+0300
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россотрудничество в абхазии
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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Журналисты Sputnik Абхазия стали победителями в трех номинациях конкурса "Взгляд-2024", который провело представительство Россотрудничества в Абхазии.В этом году конкурс среди журналистов и блогеров приурочен к 15-летию организации. В нем приняли участие журналисты республиканских печатных изданий, интернет-СМИ, информагентств, блогеры, фотокорреспонденты, студенты профильных специальностей вузов. ⠀ Победители в номинациях:
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абхазия, журналистика, россотрудничество в абхазии
абхазия, журналистика, россотрудничество в абхазии
Журналисты Sputnik Абхазия стали победителями в трех номинациях конкурса "Взгляд-2024"
СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Журналисты Sputnik Абхазия стали победителями в трех номинациях конкурса "Взгляд-2024", который провело представительство Россотрудничества в Абхазии.
В этом году конкурс среди журналистов и блогеров приурочен к 15-летию организации.
В нем приняли участие журналисты республиканских печатных изданий, интернет-СМИ, информагентств, блогеры, фотокорреспонденты, студенты профильных специальностей вузов. ⠀
"Лучший радиоматериал" – радиоведущая Sputnik Абхазия Наала Мукба,
"Лучший материал на Интернет-ресурсах, личных блогах" – корреспондент Sputnik Абхазия Сария Кварацхелия,
"Общие страницы истории российского и абхазского народов" – корреспондент Sputnik Абхазия Бадрак Авидзба,
"Лучший телевизионный материал" – журналист Абхазского телевидения Гугуца Вардания,
"Освещение деятельности представительства Россотрудничества в Абхазии и традиций российско-абхазского культурно-гуманитарного сотрудничества" – журналист АТ Алика Трапш,
"Тематика СВО" – журналист АТ Гугуца Вардания,
"Специальный приз конкурса от руководителя представительства" – журналист АТ Шазина Ханагуа.