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Часть Сухума останется без воды 22 декабря

Часть Сухума останется без воды 22 декабря

Sputnik Абхазия

Отключение связано с ремонтными работами на пересечении проспекта Аиааира и улицы Калмыкова. 21.12.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Часть Сухума останется без воды 22 декабря, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на "Водоканал". Ограничения связаны с ремонтными работами на пересечении проспекта Аиааира и улицы Калмыкова.

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