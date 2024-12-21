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Часть Сухума останется без воды 22 декабря
Часть Сухума останется без воды 22 декабря
Sputnik Абхазия
Отключение связано с ремонтными работами на пересечении проспекта Аиааира и улицы Калмыкова. 21.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-21T18:08+0300
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СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Часть Сухума останется без воды 22 декабря, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на "Водоканал". Ограничения связаны с ремонтными работами на пересечении проспекта Аиааира и улицы Калмыкова.
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Часть Сухума останется без воды 22 декабря
Отключение связано с ремонтными работами на пересечении проспекта Аиааира и улицы Калмыкова.
СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Часть Сухума останется без воды 22 декабря, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на "Водоканал".
С 00:00 до 19:00 вода будет отключена в Старом поселке, на улице Эшба, в районе вокзала ВИЭМа, рынка, Маяка, нагорной и центральной частях города.
Ограничения связаны с ремонтными работами на пересечении проспекта Аиааира и улицы Калмыкова.