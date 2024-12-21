Сладкое "золото" Абхазии: сбор мандаринов в Гагре

Абхазия славится своими цитрусовыми насаждениями, а мандарины среди них занимают главное место. Тысячи тонн этого сладкого "золота" ежегодно собирают в республике. Часть фруктов приберегут для угощений и праздничных столов, но в основном крестьяне выращивают мандарины для продажи.Семья Назаровых из Гагры уже приступила к сбору мандаринов. Урожай в этом году выдался хорошим – плоды обладают товарным видом и должны пользоваться спросом у покупателей.Крестьяне республики стараются реализовать свою продукцию на территории России, где абхазские мандарины украсят новогодние столы.По данным Россельхознадзора, с начала цитрусового сезона в 2024 году Абхазию экспортировала в Россию более 20 тысяч тонн.Мандарины также стали основной частью гуманитарной помощи, которую Абхазия направила в новые регионы России в преддверии праздника. 80 тонн этого цитруса и 30 тонн питьевой воды будут доставлены на места к концу декабря.
Цитрусовый сезон в Абхазии в самом разгаре. Крестьяне собирают мандарины для дальнейшей продажи.
Абхазия славится своими цитрусовыми насаждениями, а мандарины среди них занимают главное место. Тысячи тонн этого сладкого "золота" ежегодно собирают в республике. Часть фруктов приберегут для угощений и праздничных столов, но в основном крестьяне выращивают мандарины для продажи.
Семья Назаровых из Гагры уже приступила к сбору мандаринов. Урожай в этом году выдался хорошим – плоды обладают товарным видом и должны пользоваться спросом у покупателей.
Крестьяне республики стараются реализовать свою продукцию на территории России, где абхазские мандарины украсят новогодние столы.
По данным Россельхознадзора, с начала цитрусового сезона в 2024 году Абхазию экспортировала в Россию более 20 тысяч тонн.
Мандарины также стали основной частью гуманитарной помощи, которую Абхазия направила в новые регионы России в преддверии праздника. 80 тонн этого цитруса и 30 тонн питьевой воды будут доставлены на места к концу декабря.