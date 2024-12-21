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https://sputnik-abkhazia.ru/20241221/sladkoe-zoloto-abkhazii-sbor-mandarinov-v-gagre--1053193715.html
Сладкое "золото" Абхазии: сбор мандаринов в Гагре
Сладкое "золото" Абхазии: сбор мандаринов в Гагре
Sputnik Абхазия
Цитрусовый сезон в Абхазии в самом разгаре. Крестьяне собирают мандарины для дальнейшей продажи. 21.12.2024, Sputnik Абхазия
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Абхазия славится своими цитрусовыми насаждениями, а мандарины среди них занимают главное место. Тысячи тонн этого сладкого "золота" ежегодно собирают в республике. Часть фруктов приберегут для угощений и праздничных столов, но в основном крестьяне выращивают мандарины для продажи.Семья Назаровых из Гагры уже приступила к сбору мандаринов. Урожай в этом году выдался хорошим – плоды обладают товарным видом и должны пользоваться спросом у покупателей.Крестьяне республики стараются реализовать свою продукцию на территории России, где абхазские мандарины украсят новогодние столы.По данным Россельхознадзора, с начала цитрусового сезона в 2024 году Абхазию экспортировала в Россию более 20 тысяч тонн.Мандарины также стали основной частью гуманитарной помощи, которую Абхазия направила в новые регионы России в преддверии праздника. 80 тонн этого цитруса и 30 тонн питьевой воды будут доставлены на места к концу декабря.
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фото , фото, мультимедиа, мандарины
фото , фото, мультимедиа, мандарины

Сладкое "золото" Абхазии: сбор мандаринов в Гагре

16:00 21.12.2024
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Цитрусовый сезон в Абхазии в самом разгаре. Крестьяне собирают мандарины для дальнейшей продажи.
Абхазия славится своими цитрусовыми насаждениями, а мандарины среди них занимают главное место. Тысячи тонн этого сладкого "золота" ежегодно собирают в республике. Часть фруктов приберегут для угощений и праздничных столов, но в основном крестьяне выращивают мандарины для продажи.
Семья Назаровых из Гагры уже приступила к сбору мандаринов. Урожай в этом году выдался хорошим – плоды обладают товарным видом и должны пользоваться спросом у покупателей.
Крестьяне республики стараются реализовать свою продукцию на территории России, где абхазские мандарины украсят новогодние столы.
По данным Россельхознадзора, с начала цитрусового сезона в 2024 году Абхазию экспортировала в Россию более 20 тысяч тонн.
Мандарины также стали основной частью гуманитарной помощи, которую Абхазия направила в новые регионы России в преддверии праздника. 80 тонн этого цитруса и 30 тонн питьевой воды будут доставлены на места к концу декабря.
© Foto / Назарова Виктория

Цитрусовый сезон в Абхазии в самом разгаре.

Цитрусовый сезон в Абхазии в самом разгаре. - Sputnik Абхазия
1/10
© Foto / Назарова Виктория

Цитрусовый сезон в Абхазии в самом разгаре.

© Foto / Назарова Виктория

Крестьяне уже приступили к сбору мандаринов.

Крестьяне уже приступили к сбору мандаринов. - Sputnik Абхазия
2/10
© Foto / Назарова Виктория

Крестьяне уже приступили к сбору мандаринов.

© Foto / Назарова Виктория

Тысячи тонн этих цитрусов ежегодно собирают в Абхазии.

Тысячи тонн этих цитрусов ежегодно собирают в Абхазии. - Sputnik Абхазия
3/10
© Foto / Назарова Виктория

Тысячи тонн этих цитрусов ежегодно собирают в Абхазии.

© Foto / Назарова Виктория

Многие крестьяне нанимают людей для сбора мандаринов.

Многие крестьяне нанимают людей для сбора мандаринов. - Sputnik Абхазия
4/10
© Foto / Назарова Виктория

Многие крестьяне нанимают людей для сбора мандаринов.

© Foto / Назарова Виктория

Большую часть собранных мандаринов крестьяне продают на местных рынках и вывозят в Россию.

Большую часть собранных мандаринов крестьяне продают на местных рынках и вывозят в Россию. - Sputnik Абхазия
5/10
© Foto / Назарова Виктория

Большую часть собранных мандаринов крестьяне продают на местных рынках и вывозят в Россию.

© Foto / Назарова Виктория

С начала цитрусового сезона 2024 года Абхазия экспортировала в Россию более 20 тысяч тонн мандаринов.

С начала цитрусового сезона 2024 года Абхазия экспортировала в Россию более 20 тысяч тонн мандаринов. - Sputnik Абхазия
6/10
© Foto / Назарова Виктория

С начала цитрусового сезона 2024 года Абхазия экспортировала в Россию более 20 тысяч тонн мандаринов.

© Foto / Назарова Виктория

Для получения хорошего урожая за деревьями нужно ухаживать и вовремя лечить от паразитов.

Для получения хорошего урожая за деревьями нужно ухаживать и вовремя лечить от паразитов. - Sputnik Абхазия
7/10
© Foto / Назарова Виктория

Для получения хорошего урожая за деревьями нужно ухаживать и вовремя лечить от паразитов.

© Foto / Назарова Виктория

Россияне ждут абхазские мандарины к Новогоднему столу.

Россияне ждут абхазские мандарины к Новогоднему столу. - Sputnik Абхазия
8/10
© Foto / Назарова Виктория

Россияне ждут абхазские мандарины к Новогоднему столу.

© Foto / Назарова Виктория

Цена на мандарины варьируется в зависимости от их товарного вида и вкуса.

Цена на мандарины варьируется в зависимости от их товарного вида и вкуса. - Sputnik Абхазия
9/10
© Foto / Назарова Виктория

Цена на мандарины варьируется в зависимости от их товарного вида и вкуса.

© Foto / Назарова Виктория

Выращивание мандаринов – дело непростое, но прибыльное.

Выращивание мандаринов – дело непростое, но прибыльное. - Sputnik Абхазия
10/10
© Foto / Назарова Виктория

Выращивание мандаринов – дело непростое, но прибыльное.

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