СВО: основные итоги 2024 года, и перспективы "конца игры"
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 2С7М "Малка" ЦВО на Красноармейском направлении
© Sputnik / Евгений Биятов/
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Александр Хроленко, военный обозреватель
Российские войска уверенно владеют стратегической инициативой в зоне СВО, эффективно уничтожают живую силу и боевую технику противника – на передовой и в тылу, продвигаются вперед со средней скоростью 30 квадратных километров в сутки. На исходе 2024 года Москва исключает любое "перемирие" как способ восстановления боеспособности ВСУ западными странами. Россия намерена военными средствами достичь демилитаризации и денацификации Украины, капитуляции киевского режима – для формирования системы равной и неделимой безопасности в Европе и мире.
На декабрьском расширенном заседании коллегии Минобороны РФ с участием главы государства Владимира Путина подведены основные итоги 2024 года, определены задачи укрепления обороноспособности, дальнейшего развития российских Вооруженных Сил. Для российской армии уходящий год стал поистине знаковым в достижении целей специальной военной операции (СВО).
На коллегии Владимир Путин отметил главные факты и обстоятельства:
за год освобождены более 4500 квадратных километров, 190 населенных пунктов;
ежедневно свыше 1000 человек поступают на военную службу по контракту, за год – около 430 тысяч;
потери противника в 2024-м превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными – таков результат натовских "инвестиций" в украинскую армию;
США и коллективный Запад не оставляют попыток нанести России стратегическое поражение, вблизи границ РФ формируются ударные группировки войск НАТО;
численность американских войск в Европе превысила 100 тысяч военнослужащих;
обстановка требует совершенствования ВС России, штатная численность увеличена до 1,5 млн военнослужащих, сформированы Ленинградский и Московский военные округа;
Россия на укрепление обороноспособности эффективно тратит 6,3 процентов ВВП;
доля современных вооружений в стратегических ядерных силах достигла 95 процентов.
Президент и Верховный главнокомандующий ВС России определил десять приоритетов на перспективу 2025 года и далее:
1.Развитие и совершенствование боевого потенциала стратегических ядерных сил, обеспечение постоянной боевой готовности нестратегического ядерного оружия.
2."Гиперзвуковой ответ" на развертывание Соединенными Штатами ракет средней дальности в Европе и АТР, своевременное обнаружение старта и надежный перехват.
3.Внедрение опыта СВО в боевую подготовку войск и программы военных вузов.
4.Использование опыта боевого применения вооружения для определения приоритетов развития оружия и техники.
5.Совершенствование межвидовой системы информационного обмена на базе мобильных устройств, свыше 6500 которых уже поставлены в войска.
6.Рост производства боевых робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и систем.
7.Расширение военного и военно-технического сотрудничества с союзниками и партнерами, то есть с "большинством стран мира".
Российские итоги года на украинском ТВД, приоритеты ядерного сдерживания и постоянного укрепления обороноспособности не обещают киевскому режиму и НАТО ничего хорошего, сегодня и в обозримой перспективе.
Предстоит сложное десятилетие
Министр обороны РФ Андрей Белоусов подробнее раскрыл оперативную обстановку в зоне СВО. Российские войска "прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения". Подорван боевой потенциал противника, который только в курской авантюре потерял более 40 тысяч военнослужащих, вынужденно перешел к обороне, задействовал оставшиеся резервы. Укомплектованность подразделений ВСУ на переднем крае не превышает 50 процентов. Бандеровцы контролируют менее одного процента территории ЛНР, 25-30 процентов – ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
В зоне спецоперации за год уничтожено более 58 тысяч единиц вооружения и техники противника, в том числе 18 тысяч – иностранного производства. Российское высокоточное оружие эффективно "демилитаризовало" ВПК и связанную с ним энергетику Украины. С другой стороны, российский ОПК за год значительно нарастил производство вооружений, боеприпасов и военной техники для решения задач спецоперации: БМП и БТР – в три раза, танков – в семь раз, артиллерийских снарядов – в 22 раза, БПЛА – в 23 раза.
Российские войска ежесуточно применяют более 3500 беспилотников, и эта цифра постоянно растет. И в третьем квартале 2025 года Минобороны РФ планирует сформировать новые "войска беспилотных систем".
Андрей Белоусов отметил высокую эффективность российских войск ПВО: в 2024 году сбито 86 крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, 215 баллистических ракет АТАCMS, 1 629 реактивных снарядов HIMARS, более 27 тысяч беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.
Министр обороны также обозначил основные направления, по которым необходимо достичь результатов в 2025-м и далее:
активные боевые действия, достижение победы в специальной военной операции;
рост эффективности поражения противника высокоточным оружием;
обеспечение полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе, "включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие";
выполнение отдельных задач и военное присутствие в странах Центральной Азии, Африки, на Кавказе и в Приднестровье;
модернизация ВС и систем военного образования, подготовки офицерских кадров с учетом внешних угроз и развития технологий (искусственный интеллект, обработка больших данных, робототехника, высокоскоростная защищенная передача данных);
формирование единого информационного поля с защищенными каналами связи, единых стандартов и протоколов передачи данных АСУ;
совершенствование социального и медобеспечения военнослужащих и членов их семей;
развитие военного и военно-технического сотрудничества;
оптимизация внутренних процессов, формирование единой цифровой среды Минобороны.
Жесткое противостояние РФ с коллективным Западом продолжает усиливаться и нарастать. США объявили Россию источником "непосредственной и постоянной угрозы", и стремятся к 2030 году модернизацию всех компонентов ядерной триады. Создают новые ядерные боеголовки и бомбы. Вашингтон и Берлин в июле официально заявили о размещении в 2026 году на территории Германии американских ракет средней дальности, и в дальнейшем – о размещении гиперзвуковых ракет с подлетным временем до Москвы около восьми минут.
Страны НАТО в 2024 году переходят на систему боевой готовности, которой предусмотрено развертывание у западных границ РФ 100-тысячной группировки войск в течение десяти суток, 300-тысячной – за 30 суток, 800-тысячной – за шесть месяцев.
России придется и далее сдерживать агрессивные инстинкты "просвещенного Запада": перевооружать РВСН на ракетный комплекс "Ярс", принимать в состав авиационных стратегических сил четыре стратегических ракетоносца Ту-160М, вводить в состав ВМФ еще один ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Пожарский". А также создавать робототехнические комплексы воздушного, наземного и морского базирования с системами управления на основе ИИ, технологий межмашинного взаимодействия.
Примитивное представление New York Times и других "рупоров демократии" о "конце игры" на украинском ТВД в 2025 году совершенно не отвечает масштабу и содержанию экзистенциального конфликта России с коллективным Западом. "Перемирия" не будет, борьба за новый мир только начинается.
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