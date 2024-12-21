https://sputnik-abkhazia.ru/20241221/svo-osnovnye-itogi-2024-goda-i-perspektivy-kontsa-igry-1053213520.html

СВО: основные итоги 2024 года, и перспективы "конца игры"

СВО: основные итоги 2024 года, и перспективы "конца игры"

Sputnik Абхазия

Александр Хроленко, военный обозреватель 21.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-21T09:00+0300

2024-12-21T09:00+0300

2024-12-21T09:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

нато

министерство обороны рф

аналитика

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Александр Хроленко, военный обозревательРоссийские войска уверенно владеют стратегической инициативой в зоне СВО, эффективно уничтожают живую силу и боевую технику противника – на передовой и в тылу, продвигаются вперед со средней скоростью 30 квадратных километров в сутки. На исходе 2024 года Москва исключает любое "перемирие" как способ восстановления боеспособности ВСУ западными странами. Россия намерена военными средствами достичь демилитаризации и денацификации Украины, капитуляции киевского режима – для формирования системы равной и неделимой безопасности в Европе и мире.На декабрьском расширенном заседании коллегии Минобороны РФ с участием главы государства Владимира Путина подведены основные итоги 2024 года, определены задачи укрепления обороноспособности, дальнейшего развития российских Вооруженных Сил. Для российской армии уходящий год стал поистине знаковым в достижении целей специальной военной операции (СВО).На коллегии Владимир Путин отметил главные факты и обстоятельства:Президент и Верховный главнокомандующий ВС России определил десять приоритетов на перспективу 2025 года и далее:Российские итоги года на украинском ТВД, приоритеты ядерного сдерживания и постоянного укрепления обороноспособности не обещают киевскому режиму и НАТО ничего хорошего, сегодня и в обозримой перспективе.Предстоит сложное десятилетиеМинистр обороны РФ Андрей Белоусов подробнее раскрыл оперативную обстановку в зоне СВО. Российские войска "прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения". Подорван боевой потенциал противника, который только в курской авантюре потерял более 40 тысяч военнослужащих, вынужденно перешел к обороне, задействовал оставшиеся резервы. Укомплектованность подразделений ВСУ на переднем крае не превышает 50 процентов. Бандеровцы контролируют менее одного процента территории ЛНР, 25-30 процентов – ДНР, Запорожской и Херсонской областей.В зоне спецоперации за год уничтожено более 58 тысяч единиц вооружения и техники противника, в том числе 18 тысяч – иностранного производства. Российское высокоточное оружие эффективно "демилитаризовало" ВПК и связанную с ним энергетику Украины. С другой стороны, российский ОПК за год значительно нарастил производство вооружений, боеприпасов и военной техники для решения задач спецоперации: БМП и БТР – в три раза, танков – в семь раз, артиллерийских снарядов – в 22 раза, БПЛА – в 23 раза.Российские войска ежесуточно применяют более 3500 беспилотников, и эта цифра постоянно растет. И в третьем квартале 2025 года Минобороны РФ планирует сформировать новые "войска беспилотных систем".Андрей Белоусов отметил высокую эффективность российских войск ПВО: в 2024 году сбито 86 крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, 215 баллистических ракет АТАCMS, 1 629 реактивных снарядов HIMARS, более 27 тысяч беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.Жесткое противостояние РФ с коллективным Западом продолжает усиливаться и нарастать. США объявили Россию источником "непосредственной и постоянной угрозы", и стремятся к 2030 году модернизацию всех компонентов ядерной триады. Создают новые ядерные боеголовки и бомбы. Вашингтон и Берлин в июле официально заявили о размещении в 2026 году на территории Германии американских ракет средней дальности, и в дальнейшем – о размещении гиперзвуковых ракет с подлетным временем до Москвы около восьми минут.России придется и далее сдерживать агрессивные инстинкты "просвещенного Запада": перевооружать РВСН на ракетный комплекс "Ярс", принимать в состав авиационных стратегических сил четыре стратегических ракетоносца Ту-160М, вводить в состав ВМФ еще один ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Пожарский". А также создавать робототехнические комплексы воздушного, наземного и морского базирования с системами управления на основе ИИ, технологий межмашинного взаимодействия.Примитивное представление New York Times и других "рупоров демократии" о "конце игры" на украинском ТВД в 2025 году совершенно не отвечает масштабу и содержанию экзистенциального конфликта России с коллективным Западом. "Перемирия" не будет, борьба за новый мир только начинается.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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россия, украина, нато, министерство обороны рф, аналитика