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Взаимный интерес: о возможностях сотрудничества с Абхазией в рамках проектов БРИКС

Взаимный интерес: о возможностях сотрудничества с Абхазией в рамках проектов БРИКС

Sputnik Абхазия

Президент Международного Альянса стратегических проектов БРИКС Лариса Зеленцова в эфире радио Sputnik рассказала о том, какие есть возможности сотрудничества в... 21.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-21T14:44+0300

2024-12-21T14:44+0300

2024-12-21T14:44+0300

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Взаимный интерес: о возможностях сотрудничества с Абхазией в рамках проектов БРИКС Sputnik Абхазия Взаимный интерес: о возможностях сотрудничества с Абхазией в рамках проектов БРИКС

Президент Международного Альянса стратегических проектов БРИКС Лариса Зеленцова в эфире радио Sputnik рассказала о том, какие есть возможности сотрудничества в рамках организации для стран, в которых есть представительства этой платформы.Посол по особым поручениям МИД Абхазии Даур Кове назначен представителем Международного Альянса стратегических проектов БРИКС в Абхазии. Приказ об этом подписала президент организации Лариса Зеленцова.Международный Альянс стратегических проектов (МАСП) БРИКС – это международная платформа, созданная 29 февраля 2016 года при поддержке Министерства иностранных дел РФ и ряда правительственных институтов. Цель – развитие международных связей гражданского общества и культур стран "пятерки", а также других государств. Деятельность организации направлена на реализацию инновационных стратегических проектов, в основе которых принципы народной дипломатии.Президент Международного Альянса стратегических проектов БРИКС Лариса Зеленцова рассказала о деятельности организации, которая имеет представительства уже более чем в 60 странах мира, какие возможности, опыт, проекты могут быть предоставлены Абхазии, чем может быть интересна и сама республика.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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