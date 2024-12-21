https://sputnik-abkhazia.ru/20241221/vzaimnyy-interes-o-vozmozhnostyakh-sotrudnichestva-s-abkhaziey-v-ramkakh-proektov-briks-1053203864.html
Взаимный интерес: о возможностях сотрудничества с Абхазией в рамках проектов БРИКС
Взаимный интерес: о возможностях сотрудничества с Абхазией в рамках проектов БРИКС
Sputnik Абхазия
Президент Международного Альянса стратегических проектов БРИКС Лариса Зеленцова в эфире радио Sputnik рассказала о том, какие есть возможности сотрудничества в... 21.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-21T14:44+0300
2024-12-21T14:44+0300
2024-12-21T14:44+0300
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Взаимный интерес: о возможностях сотрудничества с Абхазией в рамках проектов БРИКС
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: о возможностях сотрудничества с Абхазией в рамках проектов БРИКС
Президент Международного Альянса стратегических проектов БРИКС Лариса Зеленцова в эфире радио Sputnik рассказала о том, какие есть возможности сотрудничества в рамках организации для стран, в которых есть представительства этой платформы.Посол по особым поручениям МИД Абхазии Даур Кове назначен представителем Международного Альянса стратегических проектов БРИКС в Абхазии. Приказ об этом подписала президент организации Лариса Зеленцова.Международный Альянс стратегических проектов (МАСП) БРИКС – это международная платформа, созданная 29 февраля 2016 года при поддержке Министерства иностранных дел РФ и ряда правительственных институтов. Цель – развитие международных связей гражданского общества и культур стран "пятерки", а также других государств. Деятельность организации направлена на реализацию инновационных стратегических проектов, в основе которых принципы народной дипломатии.Президент Международного Альянса стратегических проектов БРИКС Лариса Зеленцова рассказала о деятельности организации, которая имеет представительства уже более чем в 60 странах мира, какие возможности, опыт, проекты могут быть предоставлены Абхазии, чем может быть интересна и сама республика.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, брикс, представительства, проекты, сотрудничество, развитие, взаимный интерес, подкасты, аудио
абхазия, брикс, представительства, проекты, сотрудничество, развитие, взаимный интерес, подкасты, аудио
Президент Международного Альянса стратегических проектов БРИКС Лариса Зеленцова в эфире радио Sputnik рассказала о том, какие есть возможности сотрудничества в рамках организации для стран, в которых есть представительства этой платформы.
Посол по особым поручениям МИД Абхазии Даур Кове назначен представителем Международного Альянса стратегических проектов БРИКС в Абхазии. Приказ об этом подписала президент организации Лариса Зеленцова.
Международный Альянс стратегических проектов (МАСП) БРИКС – это международная платформа, созданная 29 февраля 2016 года при поддержке Министерства иностранных дел РФ и ряда правительственных институтов. Цель – развитие международных связей гражданского общества и культур стран "пятерки", а также других государств. Деятельность организации направлена на реализацию инновационных стратегических проектов, в основе которых принципы народной дипломатии.
Президент Международного Альянса стратегических проектов БРИКС Лариса Зеленцова рассказала о деятельности организации, которая имеет представительства уже более чем в 60 странах мира, какие возможности, опыт, проекты могут быть предоставлены Абхазии, чем может быть интересна и сама республика.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.