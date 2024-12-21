Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20241221/vzaimnyy-interes-o-vozmozhnostyakh-sotrudnichestva-s-abkhaziey-v-ramkakh-proektov-briks-1053203864.html
Взаимный интерес: о возможностях сотрудничества с Абхазией в рамках проектов БРИКС
Взаимный интерес: о возможностях сотрудничества с Абхазией в рамках проектов БРИКС
Sputnik Абхазия
Президент Международного Альянса стратегических проектов БРИКС Лариса Зеленцова в эфире радио Sputnik рассказала о том, какие есть возможности сотрудничества в... 21.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-21T14:44+0300
2024-12-21T14:44+0300
радио
абхазия
брикс
представительства
проекты
сотрудничество
развитие
взаимный интерес
подкасты
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/15/1053220651_0:331:852:810_1920x0_80_0_0_425b09179050067f4bb170cabd566234.jpg
Взаимный интерес: о возможностях сотрудничества с Абхазией в рамках проектов БРИКС
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: о возможностях сотрудничества с Абхазией в рамках проектов БРИКС
Президент Международного Альянса стратегических проектов БРИКС Лариса Зеленцова в эфире радио Sputnik рассказала о том, какие есть возможности сотрудничества в рамках организации для стран, в которых есть представительства этой платформы.Посол по особым поручениям МИД Абхазии Даур Кове назначен представителем Международного Альянса стратегических проектов БРИКС в Абхазии. Приказ об этом подписала президент организации Лариса Зеленцова.Международный Альянс стратегических проектов (МАСП) БРИКС – это международная платформа, созданная 29 февраля 2016 года при поддержке Министерства иностранных дел РФ и ряда правительственных институтов. Цель – развитие международных связей гражданского общества и культур стран "пятерки", а также других государств. Деятельность организации направлена на реализацию инновационных стратегических проектов, в основе которых принципы народной дипломатии.Президент Международного Альянса стратегических проектов БРИКС Лариса Зеленцова рассказала о деятельности организации, которая имеет представительства уже более чем в 60 странах мира, какие возможности, опыт, проекты могут быть предоставлены Абхазии, чем может быть интересна и сама республика.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/15/1053220651_0:251:852:890_1920x0_80_0_0_18be7ff91a8cd763f33cad433164747e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, брикс, представительства, проекты, сотрудничество, развитие, взаимный интерес, подкасты, аудио
абхазия, брикс, представительства, проекты, сотрудничество, развитие, взаимный интерес, подкасты, аудио

Взаимный интерес: о возможностях сотрудничества с Абхазией в рамках проектов БРИКС

14:44 21.12.2024
Радио
Взаимный интерес: о возможностях сотрудничества с Абхазией в рамках проектов БРИКС
Подписаться
Президент Международного Альянса стратегических проектов БРИКС Лариса Зеленцова в эфире радио Sputnik рассказала о том, какие есть возможности сотрудничества в рамках организации для стран, в которых есть представительства этой платформы.
Посол по особым поручениям МИД Абхазии Даур Кове назначен представителем Международного Альянса стратегических проектов БРИКС в Абхазии. Приказ об этом подписала президент организации Лариса Зеленцова.
Международный Альянс стратегических проектов (МАСП) БРИКС – это международная платформа, созданная 29 февраля 2016 года при поддержке Министерства иностранных дел РФ и ряда правительственных институтов. Цель – развитие международных связей гражданского общества и культур стран "пятерки", а также других государств. Деятельность организации направлена на реализацию инновационных стратегических проектов, в основе которых принципы народной дипломатии.
Президент Международного Альянса стратегических проектов БРИКС Лариса Зеленцова рассказала о деятельности организации, которая имеет представительства уже более чем в 60 странах мира, какие возможности, опыт, проекты могут быть предоставлены Абхазии, чем может быть интересна и сама республика.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0