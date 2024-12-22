https://sputnik-abkhazia.ru/20241222/chast-sukhuma-ostalas-bez-sveta-iz-za-peregruzki-na-podstantsii-1053224997.html

Часть Сухума осталась без света из-за перегрузки на подстанции

Часть Сухума осталась без света из-за перегрузки на подстанции

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Часть Сухума с ночи остается без света, сообщил Sputnik глава СУЭС Тенгиз Блабба. 22.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-22T12:22+0300

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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Часть Сухума с ночи остается без света, сообщил Sputnik глава СУЭС Тенгиз Блабба.Ремонтная бригада с 8 утра делает все возможное для восстановления подачи электричества в ближайшее время, подчеркнул Блабба.

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