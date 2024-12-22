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Часть Сухума осталась без света из-за перегрузки на подстанции
Часть Сухума осталась без света из-за перегрузки на подстанции
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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Часть Сухума с ночи остается без света, сообщил Sputnik глава СУЭС Тенгиз Блабба. 22.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Часть Сухума с ночи остается без света, сообщил Sputnik глава СУЭС Тенгиз Блабба.Ремонтная бригада с 8 утра делает все возможное для восстановления подачи электричества в ближайшее время, подчеркнул Блабба.
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Часть Сухума осталась без света из-за перегрузки на подстанции
СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Часть Сухума с ночи остается без света, сообщил Sputnik глава СУЭС Тенгиз Блабба.
По его словам, из-за перегрузки перегорели ячейки на подстанции "Баслата".
Ремонтная бригада с 8 утра делает все возможное для восстановления подачи электричества в ближайшее время, подчеркнул Блабба.