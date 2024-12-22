https://sputnik-abkhazia.ru/20241222/dopolnitelnoe-vremya-kakubava-i-kuteliya-o-zavoevanii-kubka-abkhazii-komandoy-ertsakhu-1053184535.html
Дополнительное время: Какубава и Кутелия о завоевании Кубка Абхазии командой "Ерцаху"
Дополнительное время: Какубава и Кутелия о завоевании Кубка Абхазии командой "Ерцаху"
Sputnik Абхазия
Футбольный сезон 2024 завершен. Сухумский "Нарт" стал чемпионом страны, а Кубок Абхазии завоевала команда "Ерцаху" из города Очамчыра, в финале переиграв... 22.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-22T13:47+0300
2024-12-22T13:47+0300
2024-12-22T13:47+0300
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Дополнительное время: Какубава и Кутелия о завоевании Кубка Абхазии командой "Ерцаху"
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Какубава и Кутелия о завоевании Кубка Абхазии командой "Ерцаху"
Футбольный сезон 2024 завершен. Сухумский "Нарт" стал чемпионом страны, а Кубок Абхазии завоевала команда "Ерцаху" из города Очамчыра, в финале переиграв столичный футбольный клуб "Динамо". Главный тренер очамчырской команды Ираклий Какубава и капитан команды, голкипер Леон Кутелия были гостями программы "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, спорт, футбол, дополнительное время, подкасты, аудио
абхазия, спорт, футбол, дополнительное время, подкасты, аудио
Футбольный сезон 2024 завершен. Сухумский "Нарт" стал чемпионом страны, а Кубок Абхазии завоевала команда "Ерцаху" из города Очамчыра, в финале переиграв столичный футбольный клуб "Динамо". Главный тренер очамчырской команды Ираклий Какубава и капитан команды, голкипер Леон Кутелия были гостями программы "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.