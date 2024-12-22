https://sputnik-abkhazia.ru/20241222/gumanitarnye-postavki-rossiyskogo-elektrichestva-nachnutsya-23-dekabrya-1053226662.html

Гуманитарные поставки российского электричества начнутся 23 декабря

Гуманитарные поставки российского электричества начнутся 23 декабря

Sputnik Абхазия

С 11 декабря в Абхазии действует график включений света, согласно которому электричество днем подают на два часа 48 минут. 22.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-22T16:25+0300

2024-12-22T16:25+0300

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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. С 23 декабря Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию, рассказал Sputnik глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия. Новый график отключений "Черноморэнерго" опубликовало в социальных сетях 22 декабря. Согласно ему, отключать электричество в Абхазии будут на четыре часа в сутки - по два днем и ночью.

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