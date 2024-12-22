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Гуманитарные поставки российского электричества начнутся 23 декабря
Гуманитарные поставки российского электричества начнутся 23 декабря
Sputnik Абхазия
С 11 декабря в Абхазии действует график включений света, согласно которому электричество днем подают на два часа 48 минут. 22.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-22T16:25+0300
2024-12-22T16:25+0300
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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. С 23 декабря Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию, рассказал Sputnik глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия. Новый график отключений "Черноморэнерго" опубликовало в социальных сетях 22 декабря. Согласно ему, отключать электричество в Абхазии будут на четыре часа в сутки - по два днем и ночью.
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новости, черноморэнерго, абхазия
новости, черноморэнерго, абхазия
Гуманитарные поставки российского электричества начнутся 23 декабря
16:25 22.12.2024 (обновлено: 16:26 22.12.2024)
С 11 декабря в Абхазии действует график включений света, согласно которому электричество днем подают на два часа 48 минут.
СУХУМ, 22 дек - Sputnik. С 23 декабря Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию, рассказал Sputnik глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.
Он уточнил, что утвержденного объема электроэнергии хватит на январь и февраль при действующем графике отключений.
Новый график отключений "Черноморэнерго" опубликовало в социальных сетях 22 декабря. Согласно ему, отключать электричество в Абхазии будут на четыре часа в сутки - по два днем и ночью.