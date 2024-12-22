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Культурная афиша Абхазии: Новый год все ближе

Культурная афиша Абхазии: Новый год все ближе

Sputnik Абхазия

Афиша культурных событий в Абхазии с 23 по 29 декабря. Читайте и планируйте свой культурный отдых. 22.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-22T18:00+0300

2024-12-22T18:00+0300

2024-12-22T18:00+0300

в абхазии

абхазия

культура

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Афиша культурных событий в Абхазии с 23 по 29 декабря. Читайте и планируйте свой культурный отдых.Абхазский драмтеатр 25 и 30 декабря в 11:00 и 13:00 - новогодняя сказка "Мириа" режиссера Тимура Квеквескири. Автор оригинальной пьесы - Занда Какалия.Абхазская Госфилармония 28 декабря в 12:00 - новогодняя сказка "Акаҷбеира ахәшә" ("Лекарство от жадности", прим.) государственного абхазского Молодежного театра. Основой постановки стала одноименная сказка Владимира Илюхова о Бабе-Яге, которой понадобилась щепотка жадности для хозяйственных нужд.Режиссер спектакля - Ахра Кварчия. РУСДРАМ 27, 28 и 29 декабря в 12:00 и 15:00 – премьера детского спектакля "Двенадцать месяцев" режиссера Джамбула Жордания, классическая история о девочке, которая отправилась в зимний лес за подснежниками. Новогодние мероприятия 25 декабря в 21:00 – открытие главной елки страны на площади Свободы в Сухуме. 25 декабря в 17:00 - новогодний праздник на площади Пицундского храма.27 декабря в 16:00 - новогодняя ярмарка в парке имени Ленина в Гудауте.

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