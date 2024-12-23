https://sputnik-abkhazia.ru/20241223/abkhaziya-popala-v-pyaterku-klyuchevykh-napravleniy-dlya-turizma-u-rossiyan-v-2024-godu-1053229358.html

Абхазия попала в пятерку ключевых направлений для туризма у россиян в 2024 году

Абхазия попала в пятерку ключевых направлений для туризма у россиян в 2024 году

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Абхазия оказалась в пятерке 20 ключевых направлений для туризма у россиян в 2024 году. 23.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-23T11:39+0300

2024-12-23T11:39+0300

2024-12-23T12:10+0300

в абхазии

отдых в абхазии

абхазия

туристы

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0e/1041507847_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5e50315afde80f27d5b675245771c1b6.jpg

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Абхазия оказалась в пятерке 20 ключевых направлений для туризма у россиян в 2024 году. У Абхазии 8,60% от общего объема выездного турпотока в 2024 году. Первые четыре места занимают:

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

отдых в абхазии, абхазия, туристы