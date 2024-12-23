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Абхазия попала в пятерку ключевых направлений для туризма у россиян в 2024 году
Абхазия попала в пятерку ключевых направлений для туризма у россиян в 2024 году
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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Абхазия оказалась в пятерке 20 ключевых направлений для туризма у россиян в 2024 году. 23.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-23T11:39+0300
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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Абхазия оказалась в пятерке 20 ключевых направлений для туризма у россиян в 2024 году. У Абхазии 8,60% от общего объема выездного турпотока в 2024 году. Первые четыре места занимают:
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отдых в абхазии, абхазия, туристы
отдых в абхазии, абхазия, туристы
Абхазия попала в пятерку ключевых направлений для туризма у россиян в 2024 году
11:39 23.12.2024 (обновлено: 12:10 23.12.2024)
СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Абхазия оказалась в пятерке 20 ключевых направлений для туризма у россиян в 2024 году.
Как пишет АТОР, в этом году в республику российские туристы совершили около 1,5 миллиона поездок. В 2023 году — 1,4 миллиона.
У Абхазии 8,60% от общего объема выездного турпотока в 2024 году.
Первые четыре места занимают:
Турция, количество поездок в которую составило 6,8 миллиона,
Китай — 1,9 миллиона поездок,