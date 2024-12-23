https://sputnik-abkhazia.ru/20241223/avtomobili-nezakonno-vvezennye-iz-abkhazii-v-rossiyu-peredany-na-nuzhdy-svo----1053233153.html

Автомобили, незаконно ввезенные из Абхазии в Россию, переданы на нужды СВО

Автомобили, незаконно ввезенные из Абхазии в Россию, переданы на нужды СВО

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Автомобили, ввезенные из Абхазии в Россию с нарушением таможенного законодательства, переданы на нужды СВО. 23.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-23T17:26+0300

2024-12-23T17:26+0300

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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Автомобили, ввезенные из Абхазии в Россию с нарушением таможенного законодательства, переданы на нужды СВО. За 2023-2024 годы на нужды спецоперации сочинские таможенники передали 23 транспортных средства, более 20 тысяч пачек сигарет, квадрокоптер, 1200 предметов бытовой химии, тканей, обуви и других товаров на сумму более 8 миллионов рублей.

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