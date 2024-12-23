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Автомобили, незаконно ввезенные из Абхазии в Россию, переданы на нужды СВО
Автомобили, незаконно ввезенные из Абхазии в Россию, переданы на нужды СВО
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Автомобили, ввезенные из Абхазии в Россию с нарушением таможенного законодательства, переданы на нужды СВО. 23.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Автомобили, ввезенные из Абхазии в Россию с нарушением таможенного законодательства, переданы на нужды СВО. За 2023-2024 годы на нужды спецоперации сочинские таможенники передали 23 транспортных средства, более 20 тысяч пачек сигарет, квадрокоптер, 1200 предметов бытовой химии, тканей, обуви и других товаров на сумму более 8 миллионов рублей.
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Автомобили, незаконно ввезенные из Абхазии в Россию, переданы на нужды СВО
17:26 23.12.2024 (обновлено: 18:04 23.12.2024)
СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Автомобили, ввезенные из Абхазии в Россию с нарушением таможенного законодательства, переданы на нужды СВО.
Краснодарские таможенники изъяли два минивэна Toyota Alphard, незаконно ввезенные из Абхазии. По решению суда они были переданы в собственность государства.
За 2023-2024 годы на нужды спецоперации сочинские таможенники передали 23 транспортных средства, более 20 тысяч пачек сигарет, квадрокоптер, 1200 предметов бытовой химии, тканей, обуви и других товаров на сумму более 8 миллионов рублей.