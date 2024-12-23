https://sputnik-abkhazia.ru/20241223/bolee-1498-milliona-rubley-sobral-blagotvoritelnyy-fond-ashana-s-2012-goda-1053231522.html

Более 149,8 миллиона рублей собрал благотворительный фонд "Ашана" с 2012 года

Более 149,8 миллиона рублей собрал благотворительный фонд "Ашана" с 2012 года

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Более 149,8 миллиона рублей собрал благотворительный фонд "Ашана" с 2012 года по ноябрь 2024 года на лечение тяжелобольных детей. 23.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-23T13:30+0300

2024-12-23T13:30+0300

2024-12-23T17:14+0300

в абхазии

культурно-благотворительный фонд "ашана"

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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Более 149,8 миллиона рублей собрал благотворительный фонд "Ашана" с 2012 года по ноябрь 2024 года на лечение тяжелобольных детей. По словам директора фонда Мактины Джинджолия, за год 47 детей прошли более 60 курсов лечения в лучших клиниках России, Армении, а также в Абхазии. Более 300 детей получили бесплатные консультации ортопедов, неврологов, психиатра.

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Sputnik Абхазия

культурно-благотворительный фонд "ашана"