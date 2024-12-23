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Более 149,8 миллиона рублей собрал благотворительный фонд "Ашана" с 2012 года
Более 149,8 миллиона рублей собрал благотворительный фонд "Ашана" с 2012 года
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Более 149,8 миллиона рублей собрал благотворительный фонд "Ашана" с 2012 года по ноябрь 2024 года на лечение тяжелобольных детей. 23.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-23T13:30+0300
2024-12-23T13:30+0300
2024-12-23T17:14+0300
в абхазии
культурно-благотворительный фонд "ашана"
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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Более 149,8 миллиона рублей собрал благотворительный фонд "Ашана" с 2012 года по ноябрь 2024 года на лечение тяжелобольных детей. По словам директора фонда Мактины Джинджолия, за год 47 детей прошли более 60 курсов лечения в лучших клиниках России, Армении, а также в Абхазии. Более 300 детей получили бесплатные консультации ортопедов, неврологов, психиатра.
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культурно-благотворительный фонд "ашана"
культурно-благотворительный фонд "ашана"
Более 149,8 миллиона рублей собрал благотворительный фонд "Ашана" с 2012 года
13:30 23.12.2024 (обновлено: 17:14 23.12.2024)
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Более 149,8 миллиона рублей собрал благотворительный фонд "Ашана" с 2012 года по ноябрь 2024 года на лечение тяжелобольных детей.
В этом году фонду удалось получить рекордное количество денежных средств — 42,2 миллиона рублей, что на 30 миллионов больше, чем в 2023 году.
По словам директора фонда Мактины Джинджолия, за год 47 детей прошли более 60 курсов лечения в лучших клиниках России, Армении, а также в Абхазии. Более 300 детей получили бесплатные консультации ортопедов, неврологов, психиатра.