https://sputnik-abkhazia.ru/20241223/krupnuyu-tabachnuyu-kontrabandu-presekli-krasnodarskie-tamozhenniki-1053232658.html

Крупную табачную контрабанду пресекли краснодарские таможенники

Крупную табачную контрабанду пресекли краснодарские таможенники

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Крупную табачную контрабанду пресекли краснодарские таможенники. 23.12.2024, Sputnik Абхазия

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2024-12-23T18:09+0300

в абхазии

контрабанда

сигареты

таможня

абхазия

россия

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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Крупную табачную контрабанду пресекли краснодарские таможенники. Тысячу пачек сигарет изъяли из автомобиля марки TOYOTA ALPHARD, прибывшего из Абхазии. Сигареты и автомобиль изъяты. После проведения экспертизы и определения рыночной стоимости продукции будет принято решение о привлечении нарушителя к ответственности.С 1 апреля 2024 года за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС алкогольной и табачной продукции стоимостью от 100 тысяч рублей установлена уголовная ответственность. Для личного пользования разрешен ввоз 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака.

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Sputnik Абхазия

контрабанда, сигареты, таможня, абхазия, россия