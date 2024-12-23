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Крупную табачную контрабанду пресекли краснодарские таможенники
Крупную табачную контрабанду пресекли краснодарские таможенники
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Крупную табачную контрабанду пресекли краснодарские таможенники. 23.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-23T14:40+0300
2024-12-23T14:40+0300
2024-12-23T18:09+0300
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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Крупную табачную контрабанду пресекли краснодарские таможенники. Тысячу пачек сигарет изъяли из автомобиля марки TOYOTA ALPHARD, прибывшего из Абхазии. Сигареты и автомобиль изъяты. После проведения экспертизы и определения рыночной стоимости продукции будет принято решение о привлечении нарушителя к ответственности.С 1 апреля 2024 года за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС алкогольной и табачной продукции стоимостью от 100 тысяч рублей установлена уголовная ответственность. Для личного пользования разрешен ввоз 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака.
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контрабанда, сигареты, таможня, абхазия, россия
контрабанда, сигареты, таможня, абхазия, россия
Крупную табачную контрабанду пресекли краснодарские таможенники
14:40 23.12.2024 (обновлено: 18:09 23.12.2024)
СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Крупную табачную контрабанду пресекли краснодарские таможенники.
Тысячу пачек сигарет изъяли из автомобиля марки TOYOTA ALPHARD, прибывшего из Абхазии.
Товар был спрятан в нескольких тайниках – под водительским и передним пассажирским сидениями, в заднем крыле под обшивкой, в полости диска запасного колеса.
Сигареты и автомобиль изъяты. После проведения экспертизы и определения рыночной стоимости продукции будет принято решение о привлечении нарушителя к ответственности.
С 1 апреля 2024 года за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС алкогольной и табачной продукции стоимостью от 100 тысяч рублей установлена уголовная ответственность. Для личного пользования разрешен ввоз 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака.