https://sputnik-abkhazia.ru/20241223/nazvano-uslovie-lisheniya-kharaziya-deputatskogo-mandata--1053233863.html

Названо условие лишения Харазия депутатского мандата

Названо условие лишения Харазия депутатского мандата

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Адгур Харазия будет лишен депутатского мандата только в случае обвинительного заключения суда, рассказал Sputnik председатель... 23.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-23T16:50+0300

2024-12-23T16:50+0300

2024-12-23T18:07+0300

в абхазии

парламент абхазии

абхазия

адгур харазия

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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Адгур Харазия будет лишен депутатского мандата только в случае обвинительного заключения суда, рассказал Sputnik председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба. 19 декабря в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся. 21 декабря на внеочередной сессии парламентарии единогласно проголосовали за лишение его депутатской неприкосновенности.

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