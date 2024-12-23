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Названо условие лишения Харазия депутатского мандата
Названо условие лишения Харазия депутатского мандата
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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Адгур Харазия будет лишен депутатского мандата только в случае обвинительного заключения суда, рассказал Sputnik председатель... 23.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-23T16:50+0300
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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Адгур Харазия будет лишен депутатского мандата только в случае обвинительного заключения суда, рассказал Sputnik председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба. 19 декабря в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся. 21 декабря на внеочередной сессии парламентарии единогласно проголосовали за лишение его депутатской неприкосновенности.
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парламент абхазии, абхазия, адгур харазия
Названо условие лишения Харазия депутатского мандата
16:50 23.12.2024 (обновлено: 18:07 23.12.2024)
СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Адгур Харазия будет лишен депутатского мандата только в случае обвинительного заключения суда, рассказал Sputnik председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба.
Согласно регламенту, работа Народного Собрания продолжится в отсутствие троих депутатов, объяснил Хутаба.
19 декабря в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся.
21 декабря на внеочередной сессии парламентарии единогласно проголосовали за лишение его депутатской неприкосновенности.