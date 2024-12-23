Опубликован план празднования Нового года в Сухуме
16:30 23.12.2024 (обновлено: 18:08 23.12.2024)
© Sputnik / Томас Тхайцук Новогодние украшения Сухумской елки
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Опубликован план основных мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества в Сухуме. Они пройдут с 24 декабря по 4 января.
С 24 декабря в столице будут проводить развлекательные программы для детей, организованные в школах и парках.
25 декабря, в 19:00, на площади Свободы состоится официальное открытие елки, после чего детям покажут развлекательную программу с участием ростовых кукол.
С 25 по 28 декабря, в 19:00, на площади Свободы будет работать кинотеатр под открытым небом.
В ночь на 1 января жителей и гостей столицы ждет фейерверк и праздничные гулянья.
Подробнее в наших карточках.
© Sputnik Леон Гуния Опубликован план основных мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества в Сухуме.
Опубликован план основных мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества в Сухуме.
© Sputnik Леон Гуния
© Sputnik Леон Гуния Опубликован план основных мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества в Сухуме.
Опубликован план основных мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества в Сухуме.
© Sputnik Леон Гуния