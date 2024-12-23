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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20241223/opublikovan-plan-prazdnovaniya-novogo-goda-v-sukhumn-1053233723.html
Опубликован план празднования Нового года в Сухуме
Опубликован план празднования Нового года в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Опубликован план основных мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества в Сухуме. Они пройдут с 24 декабря по 4... 23.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Опубликован план основных мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества в Сухуме. Они пройдут с 24 декабря по 4 января. С 24 декабря в столице будут проводить развлекательные программы для детей, организованные в школах и парках. 25 декабря, в 19:00, на площади Свободы состоится официальное открытие елки, после чего детям покажут развлекательную программу с участием ростовых кукол. С 25 по 28 декабря, в 19:00, на площади Свободы будет работать кинотеатр под открытым небом. В ночь на 1 января жителей и гостей столицы ждет фейерверк и праздничные гулянья. Подробнее в наших карточках.
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новый год, сухум, абхазия
новый год, сухум, абхазия

Опубликован план празднования Нового года в Сухуме

16:30 23.12.2024 (обновлено: 18:08 23.12.2024)
© Sputnik / Томас Тхайцук Новогодние украшения Сухумской елки
Новогодние украшения Сухумской елки - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Опубликован план основных мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества в Сухуме. Они пройдут с 24 декабря по 4 января.
С 24 декабря в столице будут проводить развлекательные программы для детей, организованные в школах и парках.
25 декабря, в 19:00, на площади Свободы состоится официальное открытие елки, после чего детям покажут развлекательную программу с участием ростовых кукол.
С 25 по 28 декабря, в 19:00, на площади Свободы будет работать кинотеатр под открытым небом.
В ночь на 1 января жителей и гостей столицы ждет фейерверк и праздничные гулянья.
Подробнее в наших карточках.
© Sputnik Леон Гуния Опубликован план основных мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества в Сухуме.
Опубликован план основных мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества в Сухуме. - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2024
Опубликован план основных мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества в Сухуме.
© Sputnik Леон Гуния
© Sputnik Леон Гуния Опубликован план основных мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества в Сухуме.
Опубликован план основных мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества в Сухуме. - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2024
Опубликован план основных мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества в Сухуме.
© Sputnik Леон Гуния
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