https://sputnik-abkhazia.ru/20241223/opublikovan-plan-prazdnovaniya-novogo-goda-v-sukhumn-1053233723.html

Опубликован план празднования Нового года в Сухуме

Опубликован план празднования Нового года в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Опубликован план основных мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества в Сухуме. Они пройдут с 24 декабря по 4... 23.12.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

новый год

сухум

абхазия

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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Опубликован план основных мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества в Сухуме. Они пройдут с 24 декабря по 4 января. С 24 декабря в столице будут проводить развлекательные программы для детей, организованные в школах и парках. 25 декабря, в 19:00, на площади Свободы состоится официальное открытие елки, после чего детям покажут развлекательную программу с участием ростовых кукол. С 25 по 28 декабря, в 19:00, на площади Свободы будет работать кинотеатр под открытым небом. В ночь на 1 января жителей и гостей столицы ждет фейерверк и праздничные гулянья. Подробнее в наших карточках.

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