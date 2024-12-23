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Артур Гагулия и Ирина Турава - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2022
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241223/ostorozhno-spoyler-chto-posmotret-na-novogodnikh-kanikulakh--1053184815.html
"Осторожно, спойлер!": что посмотреть на новогодних каникулах
"Осторожно, спойлер!": что посмотреть на новогодних каникулах
Sputnik Абхазия
Предпраздничный выпуск "Осторожно, спойлер!" представит вашему вниманию рекомендацию новогодних фильмов от ведущих. В первой части передачи Ирина Турава... 23.12.2024, Sputnik Абхазия
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осторожно, спойлер!
осторожно, спойлер
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«Осторожно, спойлер!»: что посмотреть на новогодних каникулах
Sputnik Абхазия
«Осторожно, спойлер!»: что посмотреть на новогодних каникулах
Предпраздничный выпуск "Осторожно, спойлер!" представит вашему вниманию рекомендацию новогодних фильмов от ведущих. В первой части передачи Ирина Турава расскажет о тематических литературных произведениях.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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осторожно, спойлер , кино, литература, книги, подкасты, аудио
осторожно, спойлер , кино, литература, книги, подкасты, аудио

"Осторожно, спойлер!": что посмотреть на новогодних каникулах

10:29 23.12.2024 (обновлено: 10:31 23.12.2024)
Осторожно, спойлер!
«Осторожно, спойлер!»: что посмотреть на новогодних каникулах
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Предпраздничный выпуск "Осторожно, спойлер!" представит вашему вниманию рекомендацию новогодних фильмов от ведущих. В первой части передачи Ирина Турава расскажет о тематических литературных произведениях.
Слушайте подкаст.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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