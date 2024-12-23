https://sputnik-abkhazia.ru/20241223/ostorozhno-spoyler-chto-posmotret-na-novogodnikh-kanikulakh--1053184815.html

"Осторожно, спойлер!": что посмотреть на новогодних каникулах

"Осторожно, спойлер!": что посмотреть на новогодних каникулах

Sputnik Абхазия

Предпраздничный выпуск "Осторожно, спойлер!" представит вашему вниманию рекомендацию новогодних фильмов от ведущих. В первой части передачи Ирина Турава... 23.12.2024, Sputnik Абхазия

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2024-12-23T10:29+0300

2024-12-23T10:31+0300

осторожно, спойлер!

осторожно, спойлер

кино

литература

книги

подкасты

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«Осторожно, спойлер!»: что посмотреть на новогодних каникулах Sputnik Абхазия «Осторожно, спойлер!»: что посмотреть на новогодних каникулах

Предпраздничный выпуск "Осторожно, спойлер!" представит вашему вниманию рекомендацию новогодних фильмов от ведущих. В первой части передачи Ирина Турава расскажет о тематических литературных произведениях.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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осторожно, спойлер , кино, литература, книги, подкасты, аудио