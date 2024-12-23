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"Осторожно, спойлер!": что посмотреть на новогодних каникулах
"Осторожно, спойлер!": что посмотреть на новогодних каникулах
Sputnik Абхазия
Предпраздничный выпуск "Осторожно, спойлер!" представит вашему вниманию рекомендацию новогодних фильмов от ведущих. В первой части передачи Ирина Турава... 23.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-23T10:29+0300
2024-12-23T10:29+0300
2024-12-23T10:31+0300
осторожно, спойлер!
осторожно, спойлер
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«Осторожно, спойлер!»: что посмотреть на новогодних каникулах
Sputnik Абхазия
«Осторожно, спойлер!»: что посмотреть на новогодних каникулах
Предпраздничный выпуск "Осторожно, спойлер!" представит вашему вниманию рекомендацию новогодних фильмов от ведущих. В первой части передачи Ирина Турава расскажет о тематических литературных произведениях.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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осторожно, спойлер , кино, литература, книги, подкасты, аудио
осторожно, спойлер , кино, литература, книги, подкасты, аудио
Предпраздничный выпуск "Осторожно, спойлер!" представит вашему вниманию рекомендацию новогодних фильмов от ведущих. В первой части передачи Ирина Турава расскажет о тематических литературных произведениях.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.