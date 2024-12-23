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Разлив мазута в Краснодарском крае мог стать причиной гибели дельфинов
Разлив мазута в Краснодарском крае мог стать причиной гибели дельфинов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Десять погибших дельфинов нашли в Краснодарском крае за неделю, причиной смерти мог стать разлив мазута с потерпевших крушение... 23.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-23T10:20+0300
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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Десять погибших дельфинов нашли в Краснодарском крае за неделю, причиной смерти мог стать разлив мазута с потерпевших крушение танкеров. В порту Анапы дочистили акваторию на 500 квадратных метрах. К работам привлечены более десяти тысяч человек и 366 единиц техники. 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута. Часть нефтепродуктов вынесло на краснодарские пляжи, уже собрано более трех тысяч тонн загрязненного песка и грунта, спасено 256 птиц.
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керченский пролив, черное море, мчс россии, россия
керченский пролив, черное море, мчс россии, россия
Разлив мазута в Краснодарском крае мог стать причиной гибели дельфинов
10:20 23.12.2024 (обновлено: 15:42 23.12.2024)
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Десять погибших дельфинов нашли в Краснодарском крае за неделю, причиной смерти мог стать разлив мазута с потерпевших крушение танкеров.
Всего в Краснодарском крае убрали 17 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, очищено более 39,7 километра береговой линии.
В порту Анапы дочистили акваторию на 500 квадратных метрах.
К работам привлечены более десяти тысяч человек и 366 единиц техники.
15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута. Часть нефтепродуктов вынесло на краснодарские пляжи, уже собрано более трех тысяч тонн загрязненного песка и грунта, спасено 256 птиц.