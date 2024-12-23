https://sputnik-abkhazia.ru/20241223/razliv-mazuta-v-krasnodarskom-krae-mog-stat-prichinoy-gibeli-delfinov-1053231410.html

Разлив мазута в Краснодарском крае мог стать причиной гибели дельфинов

Разлив мазута в Краснодарском крае мог стать причиной гибели дельфинов

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Десять погибших дельфинов нашли в Краснодарском крае за неделю, причиной смерти мог стать разлив мазута с потерпевших крушение... 23.12.2024, Sputnik Абхазия

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керченский пролив

черное море

мчс россии

россия

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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Десять погибших дельфинов нашли в Краснодарском крае за неделю, причиной смерти мог стать разлив мазута с потерпевших крушение танкеров. В порту Анапы дочистили акваторию на 500 квадратных метрах. К работам привлечены более десяти тысяч человек и 366 единиц техники. 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута. Часть нефтепродуктов вынесло на краснодарские пляжи, уже собрано более трех тысяч тонн загрязненного песка и грунта, спасено 256 птиц.

керченский пролив

черное море

россия

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керченский пролив, черное море, мчс россии, россия