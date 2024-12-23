https://sputnik-abkhazia.ru/20241223/rossiya-nachala-gumanitarnye-postavki-elektrichestva-v-abkhaziyu-1053229254.html

Россия начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию

Россия начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Россия начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию с сегодняшнего дня. 23.12.2024, Sputnik Абхазия

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энергетическая отрасль абхазии

абхазия

россия

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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Россия начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию с сегодняшнего дня. По словам гендиректора "Черноморэнерго" Тимура Джинджолия, утвержденного объема электроэнергии хватит на январь и февраль при четырехчасовом графике отключений – света нет по два часа днем и ночью.

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