https://sputnik-abkhazia.ru/20241223/rossiya-nachala-gumanitarnye-postavki-elektrichestva-v-abkhaziyu-1053229254.html
Россия начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию
Россия начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Россия начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию с сегодняшнего дня. 23.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-23T09:00+0300
2024-12-23T09:00+0300
2024-12-23T12:13+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/11/1045865461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_04371204d74450b3653c935727dee898.jpg
СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Россия начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию с сегодняшнего дня. По словам гендиректора "Черноморэнерго" Тимура Джинджолия, утвержденного объема электроэнергии хватит на январь и февраль при четырехчасовом графике отключений – света нет по два часа днем и ночью.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/11/1045865461_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_692ee2f58fbea028d60a9e125885beeb.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, россия
Россия начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию
09:00 23.12.2024 (обновлено: 12:13 23.12.2024)
СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Россия начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию с сегодняшнего дня.
Ожидается получение перетока электроэнергии в объеме 327 миллионов кВт•ч.
По словам гендиректора "Черноморэнерго" Тимура Джинджолия, утвержденного объема электроэнергии хватит на январь и февраль при четырехчасовом графике отключений – света нет по два часа днем и ночью.