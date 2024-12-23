Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241223/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-storozhevoe-v-dnr-1053234475.html
Российские войска освободили населенный пункт Сторожевое в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Сторожевое в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Сторожевое в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. 23.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-23T15:00+0300
2024-12-23T18:06+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
днр
украина
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/1b/1052992945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_26d4fb80d64facae7033e84fa54d66e3.jpg
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Сторожевое в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Сводка Минобороны России:
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/1b/1052992945_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e9cdaa0a1c708e8a1c711fe9a692f46e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, днр, украина, министерство обороны рф
россия, днр, украина, министерство обороны рф

Российские войска освободили населенный пункт Сторожевое в ДНР

15:00 23.12.2024 (обновлено: 18:06 23.12.2024)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений 30-й мотострелковой бригады ЦВО в ДНР
Боевая подготовка штурмовых подразделений 30-й мотострелковой бригады ЦВО в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Сторожевое в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах.  
Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38355 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19961 танк и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 19953 орудия полевой артиллерии и минометов, 29452 единицы специальной военной автомобильной техники.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0