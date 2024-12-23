Российские войска освободили населенный пункт Сторожевое в ДНР
15:00 23.12.2024 (обновлено: 18:06 23.12.2024)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений 30-й мотострелковой бригады ЦВО в ДНР
© Sputnik / Евгений Биятов/
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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Сторожевое в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38355 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19961 танк и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 19953 орудия полевой артиллерии и минометов, 29452 единицы специальной военной автомобильной техники.