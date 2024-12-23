https://sputnik-abkhazia.ru/20241223/rossiyskiy-soyuz-turindustrii-podgotovil-razyasneniya-po-prodazhe-turov-v-abkhaziyu-1053232497.html

Российский союз туриндустрии подготовил разъяснения по продаже туров в Абхазию

Российский союз туриндустрии подготовил разъяснения по продаже туров в Абхазию

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Российский союз туриндустрии подготовил разъяснения для турбизнеса по продаже туров в Абхазию. 23.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-23T17:23+0300

2024-12-23T17:23+0300

2024-12-23T18:06+0300

в абхазии

абхазия

отдых в абхазии

россия

туристы

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0f/1041532091_0:115:1512:966_1920x0_80_0_0_afe18a876a3b4617cadc8f93b154d171.jpg

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Российский союз туриндустрии подготовил разъяснения для турбизнеса по продаже туров в Абхазию.Ранее Минэкономразвития России из-за внутриполитической ситуации в республике рекомендовало туроператорам приостановить продажу путевок.В союзе уточнили, что в связи с ситуацией в Абхазии "у туроператора возникает обязанность проинформировать туриста со ссылкой на рекомендацию регулятора о текущей ситуации и потенциальной опасности, с которой он может столкнуться во время путешествия". В случае, если туристы получат тяжкий вред здоровью или погибнут из-за беспорядков в республике, туроператорам грозит ответственность вплоть до уголовной. При этом правовые последствия возникают только для туристского продукта, на размещение, перевозку и экскурсии это не распространяется. После опубликования рекомендаций туроператор или турист имеют право отказаться от исполнения договора. При расторжении договора до начала путешествия туристу возвращается полная денежная сумма, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, отдых в абхазии, россия, туристы