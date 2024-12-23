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Российский союз туриндустрии подготовил разъяснения по продаже туров в Абхазию
Российский союз туриндустрии подготовил разъяснения по продаже туров в Абхазию
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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Российский союз туриндустрии подготовил разъяснения для турбизнеса по продаже туров в Абхазию. 23.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Российский союз туриндустрии подготовил разъяснения для турбизнеса по продаже туров в Абхазию.Ранее Минэкономразвития России из-за внутриполитической ситуации в республике рекомендовало туроператорам приостановить продажу путевок.В союзе уточнили, что в связи с ситуацией в Абхазии "у туроператора возникает обязанность проинформировать туриста со ссылкой на рекомендацию регулятора о текущей ситуации и потенциальной опасности, с которой он может столкнуться во время путешествия". В случае, если туристы получат тяжкий вред здоровью или погибнут из-за беспорядков в республике, туроператорам грозит ответственность вплоть до уголовной. При этом правовые последствия возникают только для туристского продукта, на размещение, перевозку и экскурсии это не распространяется. После опубликования рекомендаций туроператор или турист имеют право отказаться от исполнения договора. При расторжении договора до начала путешествия туристу возвращается полная денежная сумма, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.
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абхазия, отдых в абхазии, россия, туристы
абхазия, отдых в абхазии, россия, туристы
СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Российский союз туриндустрии подготовил разъяснения для турбизнеса по продаже туров в Абхазию.
Ранее Минэкономразвития России из-за внутриполитической ситуации в республике рекомендовало туроператорам приостановить продажу путевок.
"Согласно законодательству РФ продажа туров в Абхазию не запрещена. Опубликованное сообщение носит рекомендательный характер в адрес туристов, туроператоров и других участников туристического рынка. У министерства экономического развития нет полномочий по запрету реализации туристского продукта", – сообщили в РСТ.
В союзе уточнили, что в связи с ситуацией в Абхазии "у туроператора возникает обязанность проинформировать туриста со ссылкой на рекомендацию регулятора о текущей ситуации и потенциальной опасности, с которой он может столкнуться во время путешествия".
В случае, если туристы получат тяжкий вред здоровью или погибнут из-за беспорядков в республике, туроператорам грозит ответственность вплоть до уголовной.
При этом правовые последствия возникают только для туристского продукта, на размещение, перевозку и экскурсии это не распространяется.
После опубликования рекомендаций туроператор или турист имеют право отказаться от исполнения договора.
При расторжении договора до начала путешествия туристу возвращается полная денежная сумма, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.